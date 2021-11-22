***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.11.2021 18:37
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979028
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,15
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
18:0511,4920
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,2404
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,4920
En Düşük
10,9592
18:0512,9334
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,2257
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,9334
En Düşük
12,3613
18:05667,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,55
|Açılış
|: 667,70
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
671,05
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|11,00
|39.294.842
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.601.980
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.665.452
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|161.389.565
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|247.933.030
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|27.518.051
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|97.216.800
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,22
|26.667.748
|% -9,08
|
|TGSAS
|17,35
|42.084.819
|% -7,47
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|SISE
|11,21
|1.522.260.627
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,14
|958.446.441
|% 6,53
|
|ODAS
|1,64
|514.194.931
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,54
|940.871.196
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3676
|11,4848
|% 2,07
|
|Euro
|12,8058
|12,9331
|% 1,77
|
|Sterlin
|15,2885
|15,3652
|% 1,38
|
|Frank
|12,2385
|12,3123
|% 1,41
|
|Riyal
|3,0376
|3,0529
|% 1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-31,44
|
|Altın Gr.
|668
|668
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|8,97
|8,97
|0,07
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|0,50
|
Seans Raporu
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