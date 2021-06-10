Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.06.2021 22:35



***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYDEM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İDRİS KÜPELİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı: (i) Gökyüzü Enerji Yatırım A.Ş. (ii) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (iii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş., (iv) Aydem Elektrik Perakende A.Ş., (v) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş., (vi) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş., (vii) Gediz Elektrik Perakande Satış A.Ş., (viii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı: (i) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş., (ii) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı : (iii) Ege Perakende Enerji Satış AŞ., Yönetim Kurulu Başkanı: ( iV) YF Operasyonel Kiralam A.Ş. Evet 81.56 A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Başkanı
ÖMER FATİH KEHA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elektrik Mühendisi 03.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi (i) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (İİ) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. Evet A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üye - Çevre İSG Süreklilik Komitesi Başkanı
GALİP AYKÖSE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş., (ii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş., (iii) Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş., (iv) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş., (ii) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (iii) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş., (iv) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., (v) Çates Elektrik Üretim A.Ş (vi) Gökyüzü Enerji Yatırım A.Ş. (vii) Entek Elektrik İnşaat A.Ş. (viii) YF Operasyonel Kiralama A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş., (iii) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. (iv) Ege Perakende Enerji Satış A.Ş. (v) YF Operasyonel Kiralama A.Ş. Evet A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye
SERDAR MARANGOZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş., (ii) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş.( GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen) (iii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., (iv) Çates Elektrik Üretim A.Ş. (v) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (ii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş. (Gökyüzü Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen) (iii) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş. ( GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen) (iv) Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Gökyüzü Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen), (v) Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ( GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen) (vii) Gökyüzü Enerji Yatırım A.Ş. (viii) Entek Elektrik İnşaat A.Ş. (ix) YF Operasyonel Kiralama A.Ş. ( GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen) (x) Ege Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. (Gökyüzü Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. Evet A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye
MEHMET HAYATİ ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Yatırım Komitesi Üye - Denetim Komitesi Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ERSİN AKYÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Yatırım Komitesi Üye -Denetim Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye
SERPİL DEMİREL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 10.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
FATMA DİLEK BİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER FATİH KEHA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi (i) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (İİ) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş.
HAMDİ ALP Genel Müdür Yardımcısı-CFO Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı-CFO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Yapı Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.?yi temsilen) Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.?yi temsilen), (ii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş. (iii) Bereket Havacılık A.Ş. (iv) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş.
ADNAN CAN Operasyon Direktörü Elektrik Mühendisi Operasyon Direktörü
HÜSEYİN GÜNLÜ Bakım ve Proje Direktörü Makine Mühendisi Bakım ve Proje Direktörü
LALE BAKKAL İnşaat ve Yapı Müdürü İnşaat Mühendisi İnşaat ve Yapı Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941849


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.457
Değişim :  0,52% |  7,51
Açılış :  1.453  
Önceki Kapanış :  1.449  
En Yüksek
1.462 En Düşük
1.450
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 5,50 545.926 % 10,00  
EMKEL 2,09 6.040.205 % 10,00  
GSDDE 6,71 3.959.390 % 10,00  
FENER 36,54 468.067.856 % 9,99  
INTEM 44,94 14.057.825 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4215 8,4261 % -1,91  
Euro 10,2639 10,2716 % -1,87  
Sterlin 11,9032 11,9629 % -1,52  
Frank 9,3756 9,4321 % -1,83  
Riyal 2,2393 2,2505 % -1,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.898 9,07  
Altın Gr. 514 514 -7,69  
Cumhuriyet 3.401 3.453 -54,00  
Tam 3.387 3.474 -50,14  
Yarım 1.637 1.681 -24,26  
Çeyrek 821 840 -12,13  
Gümüş.Ons 28,00 28,03 0,25  
Gümüş Gr. 7,57 7,57 -0,10  
B. Petrol 72,38 72,38 0,16  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru