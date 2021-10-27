Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.10.2021 18:12



***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Yusuf GÜNGÖR Yatırımcı İlişkileri Müdürü 27.10.2021 02128121252 yusuf.gungor@aydemenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans N211180 / N702491




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972919


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.519
Değişim :  0,67% |  10,05
Açılış :  1.508  
Önceki Kapanış :  1.509  
En Yüksek
1.521 En Düşük
1.503
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 39,60 41.032.564 % 10,00  
SELVA 9,92 66.567.003 % 9,98  
JANTS 64,50 327.031.133 % 9,97  
KARYE 20,10 80.755.862 % 9,90  
RHEAG 2,22 7.872.396 % 9,90  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,4907 9,4973 % -0,40  
Euro 11,0384 11,0556 % -0,10  
Sterlin 13,0249 13,0903 % -0,51  
Frank 10,3135 10,3757 % -0,17  
Riyal 2,5252 2,5379 % -0,42  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 4,01  
Altın Gr. 548 549 -1,41  
Cumhuriyet 3.604 3.659 -6,00  
Tam 3.590 3.681 -0,14  
Yarım 1.735 1.780 -0,07  
Çeyrek 870 890 -0,03  
Gümüş.Ons 24,11 24,14 -0,03  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 -0,04  
B. Petrol 84,03 84,03 -1,62  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru