***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYDEM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İDRİS KÜPELİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı: (i) Gökyüzü Enerji Yatırım A.Ş. (ii) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (iii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş., (iv) Aydem Elektrik Perakende A.Ş., (v) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş., (vi) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş., (vii) Gediz Elektrik Perakande Satış A.Ş., (viii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı: (i) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş., (ii) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı : (iii) Ege Perakende Enerji Satış AŞ., Yönetim Kurulu Başkanı: ( iV) YF Operasyonel Kiralam A.Ş. Evet 81.56 A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi BaşkanıÖMER FATİH KEHA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elektrik Mühendisi 03.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi (i) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (İİ) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. Evet A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üye - Çevre İSG Süreklilik Komitesi BaşkanıMEHMET HAYATİ ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Yatırım Komitesi Üye - Denetim Komitesi Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıERSİN AKYÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Yatırım Komitesi Üye -Denetim Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeSERPİL DEMİREL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 10.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırFATMA DİLEK BİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırMEHMET GÖKAY ÜSTÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş., (ii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş., (iii) YF Operasyonel Kiramala A.Ş., (iv) Parla Solar Hücre ve Panel Üretim A.Ş., Genel Müdür: (i) GDZ Enerji Yatırımlar A.Ş. Evet A Bağımsız Üye DeğilASYA VUSLAT SALDANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 20.12.2021 Aydem Holding A.Ş. Sistem Mühendisi A Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984878BIST