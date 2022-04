***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. 574975680 TRY 81,5568Diğer 24320 TRY 0,0034Halka Açık 130000000 TRY 18,4397Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 420000000 TRY 59,57 İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 285000000 TRY 40,43 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019300