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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.04.2022 18:55
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. 574975680 TRY 81,5568
Diğer 24320 TRY 0,0034
Halka Açık 130000000 TRY 18,4397

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 420000000 TRY 59,57 İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 285000000 TRY 40,43 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019300


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRGYO 6,93 192.547.263 % 10,00  
ISFIN 4,62 439.573.883 % 10,00  
ISKUR 1.161.588,90 1.161.589 % 10,00  
KONKA 18,07 218.404.411 % 9,98  
EPLAS 21,38 35.637.441 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6825 14,6985 % -0,30  
Euro 15,9723 15,9901 % -0,35  
Sterlin 19,0985 19,1943 % -0,32  
Frank 15,7242 15,8190 % 0,05  
Riyal 3,9066 3,9262 % -0,33  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.953 5,56  
Altın Gr. 922 922 -1,45  
Cumhuriyet 6.091 6.198 -9,00  
Tam 6.069 6.221 -16,24  
Yarım 2.933 3.009 -7,85  
Çeyrek 1.471 1.505 -3,93  
Gümüş.Ons 24,95 24,99 0,19  
Gümüş Gr. 11,78 11,79 0,03  
B. Petrol 98,88 98,88 -3,90  
Seans Raporu 18:05
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