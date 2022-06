***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Aksu HES Şubesi: Taşlık Köyü Taşlık Mevkii GÖLYAKA/DÜZCEKoyulhisar HES Şubesi: AŞAĞIKALE TOKAT No:NO:438 KOYULHİSAR/SİVASToros HES Santral Şubesi: GÜLÜŞLÜ YERKÖPRÜ MEVKİİ NO:/ KARAİSALI/ADANAFeslek HES Şubesi: KURTULUŞ (HORSUNLU) MAH. DEVLET KARAYOLU CAD. NO: 2 İÇ KAPI NO: Z1 KUYUCAK/AYDINGöktaş 1 HES Şubesi: KÜP MAHALLESİ KÜP SK. BEREKET ENERJİ GÖKTAŞ HES 1 Apt. NO: 38 /1 ALADAĞ/ADANAGöktaş 2 HES Şubesi: KÖPRÜCÜK MAHALLESİ URGANAĞZI SK. GÖKTAŞ 2 HES Apt. NO: 32 /1/32 ALADAĞ/ADANADereli HES Şubesi: KURTULMUŞ KÖYÜ, GÖKÇEBEL MEVKİİ KARHES HES Apt. NO: 50 DERELİ/GİRESUNÇırakdamı HES Şubesi: KUŞLUHAN MAHALLESİ LÜTFULLAH YUSUF AĞAOĞLU CAD. NO: 9 DERELİ/GİRESUNKemer HES Şubesi: SIRMA MAHALLESİ MERKEZ KÜME EVLERİ - KEMER BARAJI SK. NO: 84/ BOZDOĞAN/AYDINAdıgüzel HES Şubesi: ADIGÜZELLER MAHALLESİ ADIGÜZELLER SK. NO: 77/ GÜNEY/DENİZLİAkıncı HES Şubesi: YENİ TURANÇ KÖYÜ ÇEVRECİK YOLU NO:/ REŞADİYE/TOKATMentaş HES Şubesi: ÜÇTEPE MENTEŞ NO:/ İMAMOĞLU/ADANADalaman 1 HES: BAYRAMDAĞI KIZILKAYA MAH. DALAMAN/MUĞLADalaman 2 HES: PINAR MAH. ÇOKMAŞAT MEVKİİ KÖYCEĞİZ/MUĞLADalaman 3 HES: ATAKENT MAH. BOZÖRÜ AKKAYA KÜME EVLERİ NO:97 DALAMAN/MUĞLADalaman 4 HES: ATAKENT MAHALLESİ BÜLÜŞLÜ CADDE No:120 DALAMAN/MUĞLADalaman 5 HES: YERBELEN MAHALLESİ ESKİ FETHİYE YOLU ORTACA/MUĞLAGökyar HES Şubesi: GÖKYAR NARLI MAH. DALAMAN/MUĞLAOrganiza Şubesi 1 (Bereket 1 HES): ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 380 İNDİRİCİ TRAFO MERKEZİ ARKASI NO:/ HONAZ/DENİZLİOrganize Şubesi 2 (Bereket 2 HES): GEDİK KEMER MEVKİİ DÖĞÜŞ KÖPRÜSÜ PINARKENT NO:/ PAMUKKALE/DENİZLİYalova RES Şubesi: MECİDİYE KÖYÜ, KÖY MERKEZİ MEVKİİ G9. SK. NO: 1 ARMUTLU/YALOVAUşak RES Şubesi: BÜYÜKOTURAK KÖYÜ, MERKEZ MEVKİİ ATATÜRK SK. NO: 56 BANAZ/UŞAKSöke RES Şubesi: SAVUCA MAHALLESİ OVACIK SOKAK NO:3 NO:/ SÖKE/AYDINSarayköy JES Şubesi: TURAN MAHALLESİ 24 MAYIS CAD. NO: 18/1 SARAYKÖY/DENİZLİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038313BIST