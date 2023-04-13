***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2023 18:31
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Fırat SOĞANCIK Mali İşler Direktörü 13.04.2023 0(258)2422776 yatirimciiliskileri@aydemenerji.com.tr
Mehmet Yusuf GÜNGÖR Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 27.10.2021 0(258)2422776 yatirimciiliskileri@aydemenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı N211180 / N702491 / N602682 / N307635
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER FATİH KEHA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı: (İ) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Akköprü Yenilenebilir Enerji A.Ş.
FIRAT SOĞANCIK Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Direktörü, Hazine Müdürü
ADNAN CAN Operasyon Direktörü Elektrik Mühendisi Operasyon Direktörü
HÜSEYİN GÜNLÜ Bakım ve Proje Direktörü Makine Mühendisi Bakım ve Proje Direktörü
ERDEM UYSAL Yatırım ve İş Geliştirme Direktörü İnşaat Mühendisi Yatırım ve İş Geliştirme Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137781
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,56
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.132
18:0519,3408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0349
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,6157
En Düşük
19,2915
18:0521,4006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1751
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,6142
En Düşük
21,1879
18:051.269,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 18,70
|Açılış
|: 1.269,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.283,13
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|110,00
|34.108.947
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.561.581
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.706.341
|% 10,00
|
|CRFSA
|63,85
|115.247.396
|% 9,99
|
|SONME
|32,14
|27.963.674
|% 9,99
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|KZBGY
|20,14
|346.128.850
|% -7,27
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% -6,30
|
|SAFKR
|13,38
|53.570.652
|% -6,24
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 2,77
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% -3,52
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.315
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3327
|19,3408
|% 0,18
|
|Euro
|21,3845
|21,4006
|% 0,82
|
|Sterlin
|24,1517
|24,2728
|% 0,46
|
|Frank
|21,6954
|21,8261
|% 1,09
|
|Riyal
|5,1386
|5,1644
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.043
|27,89
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,52
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.702
|8.785
|110,00
|
|Yarım
|4.250
|4.299
|54,00
|
|Çeyrek
|2.125
|2.149
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,21
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|-0,77
|