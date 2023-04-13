***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFırat SOĞANCIK Mali İşler Direktörü 13.04.2023 0(258)2422776 yatirimciiliskileri@aydemenerji.com.trMehmet Yusuf GÜNGÖR Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 27.10.2021 0(258)2422776 yatirimciiliskileri@aydemenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı N211180 / N702491 / N602682 / N307635Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖMER FATİH KEHA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı: (İ) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Akköprü Yenilenebilir Enerji A.Ş.FIRAT SOĞANCIK Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Direktörü, Hazine MüdürüADNAN CAN Operasyon Direktörü Elektrik Mühendisi Operasyon DirektörüHÜSEYİN GÜNLÜ Bakım ve Proje Direktörü Makine Mühendisi Bakım ve Proje DirektörüERDEM UYSAL Yatırım ve İş Geliştirme Direktörü İnşaat Mühendisi Yatırım ve İş Geliştirme Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137781BIST