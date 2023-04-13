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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.04.2023 18:31
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Fırat SOĞANCIK Mali İşler Direktörü 13.04.2023 0(258)2422776 yatirimciiliskileri@aydemenerji.com.tr
Mehmet Yusuf GÜNGÖR Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 27.10.2021 0(258)2422776 yatirimciiliskileri@aydemenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı N211180 / N702491 / N602682 / N307635

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER FATİH KEHA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı: (İ) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Akköprü Yenilenebilir Enerji A.Ş.
FIRAT SOĞANCIK Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Direktörü, Hazine Müdürü
ADNAN CAN Operasyon Direktörü Elektrik Mühendisi Operasyon Direktörü
HÜSEYİN GÜNLÜ Bakım ve Proje Direktörü Makine Mühendisi Bakım ve Proje Direktörü
ERDEM UYSAL Yatırım ve İş Geliştirme Direktörü İnşaat Mühendisi Yatırım ve İş Geliştirme Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137781


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BALAT 16,94 1.561.581 % 10,00  
POLTK 2.208,60 26.706.341 % 10,00  
CRFSA 63,85 115.247.396 % 9,99  
SONME 32,14 27.963.674 % 9,99  
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Frank 21,6954 21,8261 % 1,09  
Riyal 5,1386 5,1644 % 0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.043 2.043 27,89  
Altın Gr. 1.268 1.268 16,52  
Cumhuriyet 8.691 8.822 180,00  
Tam 8.702 8.785 110,00  
Yarım 4.250 4.299 54,00  
Çeyrek 2.125 2.149 27,00  
Gümüş.Ons 25,86 25,90 0,38  
Gümüş Gr. 16,04 16,05 0,21  
B. Petrol 86,56 86,56 -0,77  
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