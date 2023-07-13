***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.07.2023 18:23
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Başat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı 48205000 48205000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Eytur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı 36175000 36175000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. Elektrik piyasasında elektrik enerjisinin toptan satışı 269000000 269000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akköprü Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171643
BIST
'
18:056.368
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 26,30
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.315
En Yüksek
6.437
18:0526,1064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0201
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0553
18:0529,2670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,2030
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
18:051.642,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,18
|Açılış
|: 1.642,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.639,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,07
|125.540.118
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|118.628.789
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,20
|80.572.501
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|25.946.974
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|8.235.725
|% 10,00
|
|AVHOL
|125,20
|11.371.666
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.919.450
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|34.022.684
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.607.973.326
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,66
|43.273.253
|% -9,88
|
|ASELS
|68,00
|11.006.930.886
|% 7,42
|
|ASTOR
|83,25
|9.168.455.954
|% 4,26
|
|THYAO
|209,50
|7.324.013.117
|% -0,66
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|EKGYO
|8,32
|3.846.893.578
|% -0,95
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,92
|933.309.597
|% -1,68
|
|AKBNK
|24,44
|5.219.289.602
|% 5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0834
|26,1064
|% -0,08
|
|Euro
|29,2272
|29,2670
|% 0,70
|
|Sterlin
|34,0661
|34,2369
|% 0,72
|
|Frank
|30,2359
|30,4181
|% 0,83
|
|Riyal
|6,9373
|6,9721
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.642
|1.642
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.580
|10.788
|-38,00
|
|Yarım
|5.290
|5.419
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.654
|2.710
|-9,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59A1CAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 725, 044 adet işlem
-
17:58ISYAT
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 187, 679 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 37.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 865 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, HEKTS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, ASELS, GARAN