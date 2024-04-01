***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMehmet Yusuf GÜNGÖR Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 27.10.2021 0(258)2422776 yatirimciiliskileri@aydemenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı N211180 / N702491 / N602682 / N307635Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSERDAR MARANGOZ Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı, Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı : Sarı Perakende Enerji Satış Ve Ticaret Aş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Entek Elektrik İnşaat A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi: YF Operasyonel Kiralama A.Ş. (GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen), Elsan Elektrik Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş, Akköprü Yenilenebilir Enerji A.Ş.MEHMET ÖZÜLKÜ Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler DirektörüADNAN CAN Operasyon Direktörü Elektrik Mühendisi Operasyon DirektörüHÜSEYİN GÜNLÜ Bakım ve Proje Direktörü Makine Mühendisi Bakım ve Proje DirektörüERDEM UYSAL Yatırım ve İş Geliştirme Direktörü İnşaat Mühendisi Yatırım ve İş Geliştirme Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265229BIST