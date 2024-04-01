***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2024 18:20
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Yusuf GÜNGÖR Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 27.10.2021 0(258)2422776 yatirimciiliskileri@aydemenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı N211180 / N702491 / N602682 / N307635
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERDAR MARANGOZ Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı, Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı : Sarı Perakende Enerji Satış Ve Ticaret Aş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Entek Elektrik İnşaat A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi: YF Operasyonel Kiralama A.Ş. (GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen), Elsan Elektrik Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş, Akköprü Yenilenebilir Enerji A.Ş.
MEHMET ÖZÜLKÜ Mali İşler Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Direktörü
ADNAN CAN Operasyon Direktörü Elektrik Mühendisi Operasyon Direktörü
HÜSEYİN GÜNLÜ Bakım ve Proje Direktörü Makine Mühendisi Bakım ve Proje Direktörü
ERDEM UYSAL Yatırım ve İş Geliştirme Direktörü İnşaat Mühendisi Yatırım ve İş Geliştirme Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265229
BIST