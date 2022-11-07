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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

07.11.2022 02:04
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/11/2022
Karar Sayısı
2022/34
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait konsolide sorumluluk beyanı ekte yer almaktadır.  İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077083


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INVEO 25,74 252.147.178 % 10,00  
MIATK 83,15 60.269.833 % 9,99  
ISDMR 27,96 350.923.718 % 9,99  
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Altın Ons 1.678 1.679 -3,28  
Altın Gr. 1.005 1.005 1,31  
Cumhuriyet 6.688 6.789 37,00  
Tam 6.721 6.789 155,00  
Yarım 3.275 3.321 77,00  
Çeyrek 1.642 1.661 40,00  
Gümüş.Ons 20,56 20,60 -0,27  
Gümüş Gr. 12,45 12,49 0,02  
B. Petrol 98,75 98,75 4,08  
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