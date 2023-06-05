***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporumuz "www.aydemyenilenebilir.com.tr/yatirimciiliskileri" adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156042BIST