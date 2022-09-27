***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 10:21
***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYDEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYDEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065409
BIST
11:203.280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 19,48
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.265
11:2018,4818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
11:2017,8342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1000
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
11:20970,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,88
|Açılış
|: 970,89
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler11:18
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|92.235.890
|% 9,95
|
|KONTR
|57,70
|232.781.136
|% 9,18
|
|BAGFS
|26,24
|101.191.969
|% 8,97
|
|GRNYO
|4,96
|6.905.718
|% 7,36
|
|ISGYO
|8,19
|5.981.288
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|776.131
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|12.251.165
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,07
|516.062.486
|% -9,21
|
|ZOREN
|3,98
|489.747.030
|% -6,35
|
|TSKB
|2,46
|1.373.673.891
|% -6,11
|
|SASA
|67,90
|1.256.571.726
|% 2,34
|
|THYAO
|69,95
|951.337.575
|% 0,79
|
|YKBNK
|7,15
|837.637.932
|% 3,17
|
|GARAN
|19,34
|694.907.185
|% 0,36
|
|TSKB
|2,46
|1.373.673.891
|% -6,11
|
|SKBNK
|2,07
|516.062.486
|% -9,21
|
|EKGYO
|4,01
|567.566.537
|% 2,04
|
|ZOREN
|3,98
|489.747.030
|% -6,35
|
|YKBNK
|7,15
|837.637.932
|% 3,17
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4736
|18,4787
|% 0,02
|
|Euro
|17,8149
|17,8357
|% 0,57
|
|Sterlin
|19,8914
|19,9911
|% 1,16
|
|Frank
|18,5815
|18,6934
|% 0,41
|
|Riyal
|4,8970
|4,9216
|% 0,09
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|13,05
|
|Altın Gr.
|973
|973
|9,71
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.610
|6.696
|17,00
|
|Yarım
|3.216
|3.273
|5,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.635
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|0,20
|
|B. Petrol
|83,98
|83,98
|1,12
|