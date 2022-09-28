***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2022 16:33
***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYDEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYDEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065708
BIST
16:413.213
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -52,32
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.199
16:4118,5252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0767
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
16:4117,8332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1433
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8771
En Düşük
17,6326
16:41978,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 12,34
|Açılış
|: 978,25
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
981,47
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KUYAS
|8,80
|71.626.862
|% 10,00
|
|CANTE
|120,00
|99.129.624
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.103.814
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.370.009
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|64.015.024
|% 9,95
|
|ULUFA
|5,19
|2.257.484
|% -9,90
|
|BALAT
|10,01
|121.682
|% -5,74
|
|DERHL
|3,66
|128.366.301
|% -5,67
|
|ROYAL
|5,11
|940.475
|% -5,37
|
|AYDEM
|14,73
|63.122.598
|% -5,27
|
|ODAS
|5,75
|679.116.052
|% 2,31
|
|KONTR
|58,30
|657.740.325
|% 0,34
|
|SMRTG
|70,65
|550.052.875
|% 4,36
|
|KMPUR
|60,60
|436.590.085
|% 4,48
|
|PGSUS
|236,70
|359.438.184
|% -2,63
|
|ODAS
|5,75
|679.116.052
|% 2,31
|
|DERHL
|3,66
|128.366.301
|% -5,67
|
|HLGYO
|3,01
|89.101.173
|% -2,59
|
|PSGYO
|4,62
|117.143.928
|% 2,90
|
|MOBTL
|2,76
|56.062.794
|% -3,50
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5090
|18,5215
|% 0,40
|
|Euro
|17,8307
|17,8493
|% 0,90
|
|Sterlin
|19,6386
|19,7371
|% -0,47
|
|Frank
|18,7000
|18,8127
|% 1,02
|
|Riyal
|4,9043
|4,9289
|% 0,36
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|13,83
|
|Altın Gr.
|977
|978
|11,79
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.628
|6.707
|31,00
|
|Yarım
|3.225
|3.279
|16,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.639
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,07
|
|B. Petrol
|85,71
|85,71
|0,84
|
Seans Raporu
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