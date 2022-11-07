***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2022 10:00
***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYDEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYDEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077099
BIST
12:014.309
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 92,17
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.311
En Düşük
4.230
12:0118,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:0118,6163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1250
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:011.001,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,05
|Açılış
|: 1.001,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:01
|EREGL
|36,62
|4.864.035.577
|% 9,97
|
|VAKKO
|41,32
|62.452.012
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|69.461.135
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|16.277.914
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|13.967.899
|% -9,93
|
|PRKME
|14,21
|78.571.526
|% -9,09
|
|ULAS
|8,49
|5.642.857
|% -8,71
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|ARENA
|16,77
|30.088.450
|% -7,60
|
|EREGL
|36,62
|4.864.035.577
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,89
|3.783.147.187
|% 6,85
|
|THYAO
|103,70
|2.847.532.963
|% -0,48
|
|SASA
|147,40
|1.789.268.661
|% 2,72
|
|TUPRS
|435,50
|1.358.191.241
|% 1,70
|
|KRDMD
|13,89
|3.783.147.187
|% 6,85
|
|EKGYO
|4,68
|1.104.477.748
|% 1,74
|
|EREGL
|36,62
|4.864.035.577
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,28
|1.106.092.681
|% 3,69
|
|HALKB
|8,87
|935.769.246
|% 3,86
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6032
|18,6071
|% 0,22
|
|Euro
|18,6097
|18,6163
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,1840
|21,2903
|% 0,58
|
|Frank
|18,6771
|18,7897
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9360
|4,9608
|% 0,22
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,50
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.700
|6.759
|125,00
|
|Yarım
|3.265
|3.304
|60,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|-0,10
|
|B. Petrol
|98,09
|98,09
|-0,48
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 122, 37 artarak (% 2.67 ) 4, 707
-
12:15XU100
Endeks 4, 309 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 40, 330.00 milyon TL de
-
12:15KMPUR
Yüzde 6.38 oranında artışla 105.00 lira fiyatla işlem gören hissede 543, 756 adet işlem
-
12:14VAKKO
Yüzde 9.95 oranında artışla 41.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 462 adet işlem
-
12:13KRDMB
Yüzde 5.78 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 471, 450 adet işlem