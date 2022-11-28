***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 10:45
***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYDEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYDEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082501
BIST
10:364.872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -2,06
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.914
En Düşük
4.854
10:3618,6320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6549
En Düşük
18,5611
10:3619,3502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0564
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3600
|
19,3720
En Düşük
19,2550
10:361.048,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.048,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.052,16
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler10:36
|ALFAS
|137,60
|377.004.736
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|23.306.102
|% 9,99
|
|SNICA
|26,66
|308.308.508
|% 9,98
|
|PAPIL
|24,46
|24.460.957
|% 9,98
|
|SANKO
|24,92
|17.025.100
|% 9,97
|
|SASA
|117,20
|398.836.904
|% -9,98
|
|PNLSN
|37,62
|42.645.442
|% -9,96
|
|SEYKM
|11,69
|9.518.775
|% -9,80
|
|CONSE
|11,68
|19.282.282
|% -9,74
|
|KONTR
|157,90
|117.410.857
|% -9,51
|
|THYAO
|114,40
|1.737.080.184
|% 0,53
|
|PETKM
|18,20
|1.089.191.519
|% 4,90
|
|ASELS
|48,38
|896.028.611
|% 0,37
|
|EREGL
|42,26
|868.922.914
|% 0,91
|
|KRDMD
|14,85
|864.515.275
|% 0,20
|
|SKBNK
|2,70
|238.210.768
|% 1,89
|
|EKGYO
|6,90
|603.247.917
|% -0,14
|
|PETKM
|18,20
|1.089.191.519
|% 4,90
|
|KRDMD
|14,85
|864.515.275
|% 0,20
|
|IHLAS
|1,13
|63.869.980
|% 7,62
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6297
|18,6320
|% -0,01
|
|Euro
|19,3445
|19,3502
|% -0,29
|
|Sterlin
|22,4168
|22,5292
|% -0,25
|
|Frank
|19,6218
|19,7400
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,03
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-3,66
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|7.009
|7.115
|28,00
|
|Tam
|7.015
|7.080
|-29,00
|
|Yarım
|3.402
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,29
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,74
|-0,14
|
|B. Petrol
|81,35
|81,35
|-2,36
|
Seans Raporu
10:36
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10:51CONSE
Yüzde -9.74 oranında düşüşle 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 558, 839 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, GUBRF, TAVHL
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10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 04 kaybederek (% -0.42 ) 4, 261
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10:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNICA, SMRTG, ALFAS, PAPIL, UZERB, SMART, SANKO, PRKME