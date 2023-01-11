***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:30
***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYDEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYDEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100180
BIST
15:094.883
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -105,39
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:0918,7789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:0920,1592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:091.136,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.136,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:09
|SDTTR
|56,65
|6.311.320
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.503.918
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|42.700.831
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,40
|289.632.140
|% 7,09
|
|GOZDE
|21,06
|349.382.246
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|368.616.426
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|27.148.245
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|THYAO
|129,30
|6.210.808.487
|% -1,45
|
|EREGL
|37,70
|4.407.921.161
|% -0,42
|
|ASELS
|55,00
|3.833.432.167
|% -5,42
|
|KOZAL
|546,20
|3.347.072.428
|% -2,98
|
|KRDMD
|17,80
|3.285.758.941
|% -1,87
|
|EKGYO
|8,34
|2.307.630.602
|% -1,88
|
|YKBNK
|9,08
|2.239.775.953
|% -4,72
|
|KRDMD
|17,80
|3.285.758.941
|% -1,87
|
|KATMR
|2,13
|351.765.252
|% -8,19
|
|SKBNK
|2,63
|431.723.995
|% -3,66
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7726
|18,7789
|% 0,03
|
|Euro
|20,1490
|20,1592
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,6944
|22,8082
|% -0,22
|
|Frank
|20,1988
|20,3205
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9840
|5,0090
|% -0,03
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,50
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|3,86
|
|Cumhuriyet
|7.647
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.685
|7.740
|5,00
|
|Yarım
|3.733
|3.786
|2,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.893
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,47
|0,20
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|0,46
|
Seans Raporu
15:09
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