***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 12:10
***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYDEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYDEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110509
BIST
12:104.687
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -243,48
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.685
12:1018,8341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:1020,2121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0029
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:101.134,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,26
|Açılış
|: 1.134,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:10
|BMSCH
|14,30
|13.667.018
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|87.008.457
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.370.310
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.639.576
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|46.820.332
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.787.495
|% -9,99
|
|SDTTR
|81,85
|61.563.239
|% -9,96
|
|RUBNS
|20,62
|10.745.024
|% -9,96
|
|THYAO
|130,80
|1.509.394.984
|% -6,50
|
|KRDMD
|17,98
|1.498.572.124
|% 1,81
|
|ASELS
|53,80
|1.242.295.391
|% -8,50
|
|KOZAL
|516,50
|1.000.325.897
|% -1,34
|
|EREGL
|38,90
|931.286.010
|% -2,90
|
|KRDMD
|17,98
|1.498.572.124
|% 1,81
|
|EKGYO
|7,07
|352.087.105
|% -2,75
|
|YKBNK
|8,44
|369.002.688
|% -4,95
|
|BSOKE
|5,75
|225.095.616
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,10
|211.918.181
|% 9,32
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8272
|18,8341
|% 0,04
|
|Euro
|20,2064
|20,2121
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,5685
|22,6816
|% 0,02
|
|Frank
|20,2358
|20,3577
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0042
|5,0293
|% 0,03
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|7,78
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,61
|
|Cumhuriyet
|7.672
|7.788
|11,00
|
|Tam
|7.708
|7.759
|-29,00
|
|Yarım
|3.766
|3.797
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.898
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,52
|0,04
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|1,82
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25POLHO
Yüzde -8.63 oranında düşüşle 8.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 320, 326 adet işlem
-
12:24MOBTL
Yüzde -9.51 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 450, 314 adet işlem
-
12:23AKGRT
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 027, 114 adet işlem
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -268, 55 kaybederek (% -4.91 ) 5, 197
-
12:22
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BMSCH, KONYA