***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2023 17:38
***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYDEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYDEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187137
BIST
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17:337.535
En Düşük
|Değişim
|: -2,96%
|| -229,60
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.511
En Yüksek
7.816
17:3327,1220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0428
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:3329,4859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0069
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:331.649,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.649,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:33
|GOKNR
|26,18
|1.033.728.496
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|64.900.528
|% 10,00
|
|KONYA
|5.841,10
|431.769.723
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|108.893.747
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.572.697.481
|% 9,99
|
|BAGFS
|29,90
|240.061.838
|% -9,67
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|KERVT
|11,34
|226.653.474
|% -9,13
|
|KNFRT
|17,13
|69.030.231
|% -9,12
|
|EUKYO
|14,29
|16.726.074
|% -8,46
|
|TUPRS
|127,40
|11.094.275.544
|% 3,58
|
|THYAO
|255,20
|7.899.550.919
|% -2,63
|
|EREGL
|42,08
|6.960.666.511
|% -1,59
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|TTKOM
|21,92
|4.049.093.148
|% -1,79
|
|SKBNK
|4,04
|1.761.561.633
|% -6,48
|
|ZOREN
|4,85
|1.364.843.786
|% -3,39
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|DOHOL
|13,57
|2.918.161.565
|% 5,69
|
|EKGYO
|8,58
|1.860.079.826
|% -3,92
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0718
|27,1220
|% 0,16
|
|Euro
|29,4730
|29,4859
|% -0,02
|
|Sterlin
|34,4163
|34,5889
|% 0,02
|
|Frank
|30,6482
|30,8328
|% -0,18
|
|Riyal
|7,2031
|7,2392
|% 0,06
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|3,86
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,05
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.082
|11.157
|29,00
|
|Yarım
|5.558
|5.604
|15,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.802
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,82
|0,06
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,05
|
Seans Raporu
17:33
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