***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2024 11:41
***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYDEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYDEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249452
BIST
'
13:519.021
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 27,17
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.951
En Yüksek
9.037
13:5130,7459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0401
|Açılış
|: 30,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
13:5132,9308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0220
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
13:511.969,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.969,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,19
BIST En Aktif Hisseler13:51
|ISYAT
|13,97
|125.911.270
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.434,00
|7.681.704
|% 9,99
|
|BANVT
|136,50
|61.883.749
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|16.326.117
|% 9,98
|
|BNTAS
|12,81
|121.497.042
|% 9,96
|
|SELGD
|47,16
|13.336.141
|% -10,00
|
|EKIZ
|46,00
|2.552.656
|% -9,98
|
|AYDEM
|28,24
|83.267.751
|% -5,80
|
|SNKRN
|30,50
|716.763
|% -5,57
|
|CMENT
|275,25
|2.662.493
|% -4,84
|
|GUBRF
|208,90
|8.454.971.787
|% 5,61
|
|THYAO
|283,00
|4.913.251.407
|% 0,62
|
|REEDR
|50,40
|3.517.134.537
|% 6,46
|
|TUPRS
|164,30
|3.293.959.178
|% 2,30
|
|ISCTR
|26,68
|2.604.096.370
|% -1,77
|
|EKGYO
|10,58
|1.954.236.847
|% -1,21
|
|ADESE
|2,85
|305.179.042
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,51
|458.223.116
|% 7,13
|
|KLGYO
|5,17
|473.296.052
|% -3,36
|
|AKFGY
|2,49
|209.761.956
|% -0,40
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7399
|30,7459
|% 0,13
|
|Euro
|32,9225
|32,9308
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,4262
|38,6189
|% -0,30
|
|Frank
|34,4955
|34,7033
|% 0,09
|
|Riyal
|8,1771
|8,2181
|% 0,12
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,04
|22,08
|% 0,66
|
|Platin
|884,09
|885,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|873,67
|877,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,93
|82,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.992,87
|1.993,11
|% 0,66
|