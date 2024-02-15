***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2024 16:05
***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYDEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYDEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249793
BIST
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16:469.262
En Düşük
|Değişim
|: 2,09%
|| 189,73
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.282
16:4630,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0041
|Açılış
|: 30,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
16:4633,2145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,2007
|Açılış
|: 33,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
16:461.980,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,37
|Açılış
|: 1.980,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler16:46
|NIBAS
|24,00
|105.229.820
|% 9,99
|
|BNTAS
|14,09
|95.466.222
|% 9,99
|
|ERCB
|158,60
|312.535.863
|% 9,99
|
|TDGYO
|12,00
|122.648.894
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|79.651.822
|% 9,99
|
|RNPOL
|42,50
|130.768.072
|% -7,61
|
|PEKGY
|32,50
|184.269.640
|% -6,45
|
|MARBL
|24,02
|524.977.049
|% -6,39
|
|UFUK
|156,90
|10.724.414
|% -4,62
|
|AYDEM
|27,00
|151.529.657
|% -4,32
|
|THYAO
|287,25
|11.448.094.466
|% 1,68
|
|SASA
|44,16
|9.327.480.494
|% 9,96
|
|GUBRF
|220,00
|8.644.358.488
|% 6,90
|
|ISCTR
|28,10
|6.853.630.542
|% 1,01
|
|EREGL
|47,18
|5.339.259.886
|% 1,24
|
|EKGYO
|10,48
|2.847.927.454
|% 0,77
|
|ISCTR
|28,10
|6.853.630.542
|% 1,01
|
|SASA
|44,16
|9.327.480.494
|% 9,96
|
|QUAGR
|4,75
|1.009.048.407
|% 2,59
|
|ZOREN
|5,33
|1.039.710.318
|% 1,72
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7257
|30,7474
|% 0,01
|
|Euro
|33,1989
|33,2145
|% 0,61
|
|Sterlin
|38,5148
|38,7079
|% 0,03
|
|Frank
|34,7478
|34,9571
|% 0,51
|
|Riyal
|8,1719
|8,2129
|% -0,05
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,78
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|897,26
|898,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,66
|958,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,42
|81,42
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,75
|2.003,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:46
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17:01EYGYO
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