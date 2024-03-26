***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2024 11:02
***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYDEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYDEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262372
BIST
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13:428.866
En Düşük
|Değişim
|: -1,81%
|| -163,41
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.816
En Yüksek
9.049
13:4232,1974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0908
|Açılış
|: 32,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
13:4234,9945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1119
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
13:422.270,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 26,73
|Açılış
|: 2.270,92
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.272,64
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler13:40
|AKENR
|11,66
|20.565.243
|% 10,00
|
|OYAYO
|44,52
|14.708.949
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|83.131.884
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|74.757.585
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|10.797.249
|% 9,97
|
|MAKIM
|24,10
|14.806.384
|% -52,70
|
|PEKGY
|12,71
|628.807.810
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|8.594.450
|% -9,99
|
|PETKM
|21,30
|4.418.795.840
|% -9,97
|
|DERHL
|10,40
|39.318.183
|% -9,96
|
|THYAO
|282,75
|4.485.886.392
|% -1,05
|
|PETKM
|21,30
|4.418.795.840
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,44
|3.376.269.804
|% -6,04
|
|AKBNK
|44,62
|3.056.888.084
|% 1,22
|
|ISCTR
|11,35
|2.631.126.121
|% -0,53
|
|ZOREN
|5,44
|3.376.269.804
|% -6,04
|
|ISCTR
|11,35
|2.631.126.121
|% -0,53
|
|PETKM
|21,30
|4.418.795.840
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,58
|892.421.838
|% -1,44
|
|YKBNK
|27,04
|2.444.096.484
|% -0,29
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1914
|32,1974
|% 0,28
|
|Euro
|34,9940
|35,0024
|% 0,34
|
|Sterlin
|40,8452
|41,0499
|% -0,39
|
|Frank
|35,7986
|35,9780
|% -0,77
|
|Riyal
|8,6030
|8,6461
|% -0,56
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,72
|24,75
|% 0,66
|
|Platin
|903,46
|904,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,23
|1.003,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,75
|85,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.195,98
|2.196,30
|% 0,66
|