***AYDEM* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
19.04.2021 10:58
***AYDEM******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [AYDEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929052
BIST
13:561.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,57
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.390
13:568,0798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0220
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
13:569,7373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0648
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7373
En Düşük
9,6196
13:56464,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,73
|Açılış
|: 464,02
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler13:56
|FENER
|31,90
|23.409.719
|% 10,00
|
|TKURU
|295,30
|5.409.907
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|GSRAY
|3,59
|129.685.435
|% 9,79
|
|ANELE
|5,49
|56.267.693
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|138.856.401
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|SEYKM
|24,90
|10.555.160
|% -9,98
|
|TUREX
|14,09
|274.821.638
|% -9,97
|
|EREGL
|18,41
|1.058.413.275
|% 0,38
|
|PETKM
|6,60
|811.259.433
|% 4,27
|
|GARAN
|7,15
|714.415.845
|% -1,79
|
|QUAGR
|27,50
|631.878.796
|% -5,56
|
|SISE
|7,37
|418.199.336
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,88
|261.457.466
|% -0,53
|
|PETKM
|6,60
|811.259.433
|% 4,27
|
|GARAN
|7,15
|714.415.845
|% -1,79
|
|PEKGY
|1,62
|138.856.401
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,12
|155.455.445
|% -1,85
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0732
|8,0798
|% 0,27
|
|Euro
|9,7276
|9,7373
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,1972
|11,2534
|% 0,67
|
|Frank
|8,8071
|8,8602
|% 0,96
|
|Riyal
|2,1469
|2,1577
|% 0,23
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|10,13
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|7,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|10,07
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|4,86
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,07
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,18
|