***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2021 18:01
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 01.01.2021 tarihinde başlayıp 31.12.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait olarak, denetimden sorumlu komite tarafınden önerilen bağımsız dış denetimlerin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Ernst&Young Global Limited) firmasına yaptırılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918839
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,31
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
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1.589
En Düşük
1.562
18:057,6129
En Yüksek
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|: 1,71%
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|: 7,5100
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|Önceki Kapanış
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7,6428
En Düşük
7,4818
18:059,0631
En Yüksek
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|: 1,56%
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|Açılış
|: 8,9450
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|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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|Açılış
|: 421,51
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|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
424,59
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|3,63
|21.159.213
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|36.627.457
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|160.127.778
|% 9,99
|
|LUKSK
|68,25
|21.586.853
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|549.765.722
|% 9,98
|
|DAGI
|2,87
|43.379.888
|% -9,46
|
|PAMEL
|28,20
|4.934.024
|% -7,54
|
|TACTR
|25,10
|656.123
|% -7,04
|
|ETILR
|5,60
|3.458.774
|% -6,98
|
|ACSEL
|23,30
|13.558.914
|% -6,73
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% -1,24
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% -1,29
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 2,79
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% -3,11
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6058
|7,6129
|% 1,71
|
|Euro
|9,0524
|9,0631
|% 1,56
|
|Sterlin
|10,5165
|10,5693
|% 1,40
|
|Frank
|8,1580
|8,2072
|% 1,16
|
|Riyal
|2,0212
|2,0313
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|423
|424
|6,64
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,11
|