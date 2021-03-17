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***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

17.03.2021 18:01



***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 01.01.2021 tarihinde başlayıp 31.12.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait olarak, denetimden sorumlu komite tarafınden önerilen bağımsız dış denetimlerin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Ernst&Young Global Limited) firmasına yaptırılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918839


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