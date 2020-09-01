***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi işleminin ayrılma hakkı doğurmayacağının kamuya açıklanmasıdır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviAYEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012 157.855.530,48 0 0 157.855.530,48B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0 119.644.469,52 0 0 119.644.469,52Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 277.500.000 TL 0 TL 0 TL 277.500.000 TLEk AçıklamalarŞirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün halinde Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin birleşmesi işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 12. Maddesi kapsamında kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri dahilinde yürütülecek olması nedeni ile söz konusu birleşme işlemi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 12'nci maddesi uyarınca ayrılma hakkı doğurmayacağı hususu kamuya duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872657BIST