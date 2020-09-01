***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.09.2020 17:03
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi işleminin ayrılma hakkı doğurmayacağının kamuya açıklanmasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2020
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
AYEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012 157.855.530,48 0 0 157.855.530,48
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0 119.644.469,52 0 0 119.644.469,52
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 277.500.000 TL 0 TL 0 TL 277.500.000 TL
Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün halinde Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin birleşmesi işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 12. Maddesi kapsamında kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri dahilinde yürütülecek olması nedeni ile söz konusu birleşme işlemi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 12'nci maddesi uyarınca ayrılma hakkı doğurmayacağı hususu kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872657
BIST