***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.09.2020 11:27
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvuru tarihi eklenmiştir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2020
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
AYEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012 157.855.530,48 0 0 157.855.530,48
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0 119.644.469,52 0 0 119.644.469,52
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 277.500.000 TL 0 TL 0 TL 277.500.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.09.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 275712 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün halinde Türk Ticaret Kanununun 155. maddesi kapsamında Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme yöntemi uygulanarak devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında 01/09/2020 tarih ve 28215 sayılı başvuru ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve 01/09/2020 tarih ve BENNCU11A sayılı başvuru ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na birleşme işlemi için gerekli olan başvuru yapılmıştır.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ TASLAĞI.pdf - Birleşme Sözleşmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872876
BIST