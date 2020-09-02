***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Başvuru tarihi eklenmiştirYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviAYEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012 157.855.530,48 0 0 157.855.530,48B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0 119.644.469,52 0 0 119.644.469,52Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 277.500.000 TL 0 TL 0 TL 277.500.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.09.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 275712 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün halinde Türk Ticaret Kanununun 155. maddesi kapsamında Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme yöntemi uygulanarak devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında 01/09/2020 tarih ve 28215 sayılı başvuru ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve 01/09/2020 tarih ve BENNCU11A sayılı başvuru ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na birleşme işlemi için gerekli olan başvuru yapılmıştır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ TASLAĞI.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872876BIST