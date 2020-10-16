***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme Başvurusu SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviAYEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012 157.855.530,48 0 0 157.855.530,48B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0 119.644.469,52 0 0 119.644.469,52Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 277.500.000 TL 0 TL 0 TL 277.500.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.09.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.10.2020Ek AçıklamalarAyen Enerji A.Ş. 'nin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmasına karar verilmişitr. Karar 2020/63 Sayılı 15.10.2020 tarihli SPK Bülteni'nde yayımlanmıştır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ TASLAĞI.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882115BIST