***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 513.054.137 778.191.877Satışların Maliyeti21,22 -316.067.093 -607.987.680TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)196.987.044 170.204.197BRÜT KAR (ZARAR)196.987.044 170.204.197Genel Yönetim Giderleri22 -23.757.602 -19.372.429Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 34.791.881 22.053.682Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -20.398.359 -22.533.438ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)187.622.964 150.352.012Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 35.622.047 65.499.861FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)223.245.011 215.851.873Finansman Giderleri25 -180.662.089 -238.037.036SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.582.922 -22.185.163Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.216.869 -27.391.964Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -14.212.030 -15.953.860Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -8.004.839 -11.438.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.366.053 -49.577.127DÖNEM KARI (ZARARI)20.366.053 -49.577.127Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-669.708 92.812Ana Ortaklık Payları21.035.761 -49.669.939Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1.000 adet pay başına kazanç/kayıp 27 1,01000000 -2,90000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI290.458.596 114.307.328Dönem Karı (Zararı)20.366.053 -49.577.127Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.366.053 -49.577.127Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler285.301.258 276.694.155Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3,9,10,13,22 72.588.620 64.635.203Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler125.259 -259.594Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler125.259 -259.594Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler824.532 639.617Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler824.532 639.617Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler126.442.575 134.285.972Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -4.891.562 -3.562.926Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler131.334.137 137.848.898Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler33.149.717 54.491.852Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.500.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 -2.500.000 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 22.216.869 27.391.964Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler39.647.893 -3.041.136Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 5.744.484Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24 -7.194.207 -7.194.207İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.011.965 -102.946.221Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler52.222.252 -5.942.692İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11.084.157 7.888.607İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)41.138.095 -13.831.299Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler32.954.229 50.687.956İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)270.972 -15.590.969İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)32.683.257 66.278.925İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)12.513.414 20.858.947Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-21.943.433 -298.281Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-40.897.723 -21.925.684İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-19.299.344 -10.082.343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-21.598.379 -11.843.341Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.569 304.080Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.054.039 -149.195.943İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-38.000.098 -148.353.819İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-53.941 -842.124Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.815.234 2.565.396Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları299.655.346 124.170.807Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -1.466.629 -519.657Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.730.121 -9.343.822YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.854.270 -21.067.710Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 13.546.855Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.943.775 -30.314.499Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -4.909.089 -30.163.649Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -34.686 -150.850Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-910.495 -4.300.066Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-910.495 -4.300.066FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-388.110.085 -229.561.373Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.224.713 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.224.713 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri191.860.733 282.117.648Kredilerden Nakit Girişleri15 191.860.733 282.117.648Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-425.721.224 -393.711.946Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -425.721.224 -364.221.946İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -29.490.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-327.051 0Ödenen Temettüler0 -2.229.944Ödenen Faiz-175.038.818 -119.300.057Alınan Faiz25 4.891.562 3.562.926YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-103.505.759 -136.321.755Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.846.545 3.041.136NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-101.659.214 -133.280.619DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ121.209.720 254.490.339DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.550.506 121.209.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri30 19.550.506 121.209.720Ticari Alacaklar5 25.056.457 73.533.759İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,5 1.769.751 2.727.127İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 23.286.706 70.806.632Diğer Alacaklar6 4.483.914 4.706.208İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4,6 14.952 13.552İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.468.962 4.692.656İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar14 27.035.467 17.240.073Peşin Ödenmiş Giderler4.368.146 3.930.068İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 4.368.146 3.930.068Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.144.570 40.364Diğer Dönen Varlıklar8 100.437.444 130.265.646ARA TOPLAM182.076.504 350.925.838TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR182.076.504 350.925.838DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar6 68.655.483 59.888.813İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4,6 3.388.844 3.661.216İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 65.266.639 56.227.597İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar14 146.808.569 149.266.526Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 16.500.000 0Maddi Duran Varlıklar9 2.141.325.018 2.040.200.205Kullanım Hakkı Varlıkları13 6.667.146 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.325.587 26.551.494Şerefiye11 17.461.935 17.461.935Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 8.863.652 9.089.559Peşin Ödenmiş Giderler21.895.887 390.532İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 21.895.887 390.532Ertelenmiş Vergi Varlığı26 36.890.354 40.400.915TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.465.480.452 2.317.110.893TOPLAM VARLIKLAR2.647.556.956 2.668.036.731KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar188.984.654 207.720.061İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar188.984.654 207.720.061Banka Kredileri15 179.900.091 201.214.742Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 9.084.563 6.505.319Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 209.671.222 188.985.658İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 209.671.222 188.985.658Banka Kredileri15 209.671.222 188.985.658Diğer Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Ticari Borçlar5 18.964.989 59.538.995İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,5 3.942.587 23.241.931İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 15.022.402 36.297.064Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 628.300 619.731Diğer Borçlar6 16.139.898 138.650.763İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4,6 13.837.219 136.259.892İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 2.302.679 2.390.871Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.293.978 10.109.211İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 7.293.978 10.109.211Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 13.347.090 6.865.181Kısa Vadeli Karşılıklar1.028.278 938.073Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.028.278 938.073Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler64.326 30.075İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler64.326 30.075ARA TOPLAM456.140.799 613.475.812TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER456.140.799 613.475.812UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 1.383.164.276 1.442.857.822İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 1.383.164.276 1.442.857.822Banka Kredileri15 1.357.061.608 1.414.662.074Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 26.102.668 28.195.748Diğer Borçlar445.410 445.410İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 445.410 445.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.987.933 22.182.141İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 14.987.933 22.182.141Uzun Vadeli Karşılıklar4.297.212 3.084.486Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 4.297.212 3.084.486Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 33.511.160 29.406.145TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.436.405.991 1.497.976.004TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.892.546.790 2.111.451.816ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar686.606.896 479.652.307Ödenmiş Sermaye19 277.500.000 171.042.300Paylara İlişkin Primler (İskontolar)232.214 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.111.484 39.284.579Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.111.484 39.284.579Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 28.814.297 40.431.627Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.702.813 -1.147.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)353.853.527 279.044.334Yabancı Para Çevrim Farkları20 353.853.527 279.044.334Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 71.893.619 71.893.619Yasal Yedekler19 71.893.619 71.893.619Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-64.019.709 -31.942.586Net Dönem Karı veya Zararı21.035.761 -49.669.939Kontrol Gücü Olmayan Paylar68.403.270 76.932.608TOPLAM ÖZKAYNAKLAR755.010.166 556.584.915TOPLAM KAYNAKLAR2.647.556.956 2.668.036.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler171.042.300 40.431.627 -858.333 113.243.708 71.893.619 -62.118.845 35.085.883 368.719.959 57.819.825 426.539.784Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-228.426 -228.426 -228.426Düzeltmelerden Sonraki Tutar171.042.300 40.431.627 -858.333 113.243.708 71.893.619 -62.347.271 35.085.883 368.491.533 57.819.825 426.311.358Transferler35.085.883 -35.085.883Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-288.715 165.800.626 -49.669.939 115.841.972 21.342.727 137.184.699Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.681.198 -4.681.198 -4.681.198Kar Payları-2.229.944 -2.229.944Dönem Sonu Bakiyeler171.042.300 40.431.627 -1.147.048 279.044.334 71.893.619 -31.942.586 -49.669.939 479.652.307 76.932.608 556.584.915Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler171.042.300 40.431.627 -1.147.048 279.044.334 71.893.619 -31.942.586 -49.669.939 479.652.307 76.932.608 556.584.915Transferler-49.669.939 49.669.939Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.555.765 70.175.021 21.035.761 89.655.017 2.080.320 91.735.337Sermaye Arttırımı106.457.700 106.457.700 106.457.700Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)232.214 232.214 232.214Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler4.634.172 5.975.486 10.609.658 -10.609.658 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-11.617.330 11.617.330Dönem Sonu Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.702.813 353.853.527 71.893.619 -64.019.709 21.035.761 686.606.896 68.403.270 755.010.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20.366.053 -49.577.127DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20,26 -1.555.765 -288.715Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18,26 -1.945.028 -348.535Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler389.263 59.820Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 389.263 59.820Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar72.925.049 187.050.541Yabancı Para Çevrim Farkları72.925.049 187.050.541DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.369.284 186.761.826TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.735.337 137.184.699Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.080.320 21.342.727Ana Ortaklık Payları89.655.017 115.841.972http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826615BIST