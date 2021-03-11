***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 568.036.335 513.054.137Satışların Maliyeti21,22 -378.733.580 -316.067.093TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)189.302.755 196.987.044BRÜT KAR (ZARAR)189.302.755 196.987.044Genel Yönetim Giderleri22 -28.335.693 -23.757.602Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 100.131.755 34.791.881Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -67.235.044 -20.398.359ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)193.863.773 187.622.964Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 53.732.836 35.622.047FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)247.596.609 223.245.011Finansman Giderleri25 -328.915.180 -180.662.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-81.318.571 42.582.922Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26 -18.437.041 -22.216.869Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -17.113.539 -14.212.030Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -1.323.502 -8.004.839SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-99.755.612 20.366.053DÖNEM KARI (ZARARI)-99.755.612 20.366.053Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-8.231.640 -669.708Ana Ortaklık Payları-91.523.972 21.035.761Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1000 Adet Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 27 -3,30000000 1,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI412.532.404 290.458.596Dönem Karı (Zararı)-99.755.612 20.366.053Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-99.755.612 20.366.053Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler433.075.366 285.301.258Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3,9,10,13,22 86.958.504 72.588.620Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler16.382.525 125.259Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 54.422 125.259Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 8.239.283Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 8.088.820Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler723.130 824.532Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler723.130 824.532Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler124.531.951 126.442.575Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -9.976.994 -4.891.562Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler134.508.945 131.334.137Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler187.263.373 33.149.717Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.500.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 -2.500.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 18.437.041 22.216.869Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler5.973.049 39.647.893Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24 -7.194.207 -7.194.207İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler93.612.460 -6.011.965Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.641.547 52.222.252İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.074.419 11.084.157İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.715.966 41.138.095Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler67.618.561 32.954.229İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.331.772 270.972İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)63.286.789 32.683.257İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)37.308.692 12.513.414Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-314.916 -21.943.433Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.276.582 -40.897.723İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-19.299.344İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.276.582 -21.598.379Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)243.495 8.569Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.026.662 -38.054.039İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.277.346 -38.000.098İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.749.316 -53.941Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)648.095 -2.815.234Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları426.932.214 299.655.346Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -560.844 -1.466.629Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.838.966 -7.730.121YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-159.010.678 -5.854.270Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-180.203.608 -4.943.775Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -180.171.881 -4.909.089Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -31.727 -34.686Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler21.192.930 -910.495Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler21.192.930 -910.495FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-207.531.297 -388.110.085Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.224.713Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.224.713Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri407.030.195 191.860.733Kredilerden Nakit Girişleri15 407.030.195 191.860.733Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-497.669.996 -425.721.224Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -497.669.996 -425.721.224Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -1.804.834 -870.643Ödenen Faiz-125.063.656 -174.495.226Alınan Faiz25 9.976.994 4.891.562YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.990.429 -103.505.759Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.973.049 1.846.545NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.963.478 -101.659.214DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.550.506 121.209.720DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.513.984 19.550.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri30 71.513.984 19.550.506Ticari Alacaklar5 56.325.130 20.372.419İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,5 3.430.229 1.769.751İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 52.894.901 18.602.668Diğer Alacaklar6 18.755.479 9.167.952İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4,6 20.251 14.952İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 18.735.228 9.153.000İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar14 34.977.014 27.035.467Peşin Ödenmiş Giderler4.683.062 4.368.146İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 4.683.062 4.368.146Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.154.447 1.144.570Diğer Dönen Varlıklar8 14.942.824 100.437.444ARA TOPLAM203.351.940 182.076.504TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR203.351.940 182.076.504DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar6 101.853.003 68.655.483İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4,6 0 3.388.844İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 101.853.003 65.266.639İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar14 141.288.778 146.808.569Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 16.500.000 16.500.000Maddi Duran Varlıklar9 2.784.297.344 2.141.325.018Kullanım Hakkı Varlıkları13 7.591.558 6.667.146Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.334.846 26.325.587Şerefiye11 17.461.935 17.461.935Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 872.911 8.863.652Peşin Ödenmiş Giderler702.957 21.895.887İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 702.957 21.895.887Ertelenmiş Vergi Varlığı26 47.318.960 36.890.354TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.118.299.854 2.465.480.452TOPLAM VARLIKLAR3.321.651.794 2.647.556.956KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar245.873.768 188.984.654İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar245.873.768 188.984.654Banka Kredileri15 235.684.582 179.900.091Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 10.189.186 9.084.563Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları250.591.390 209.671.222İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları250.591.390 209.671.222Banka Kredileri15 250.591.390 209.671.222Diğer Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Ticari Borçlar5 29.922.851 15.022.402İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 29.922.851 15.022.402Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 937.204 628.300Diğer Borçlar6 38.851.635 20.082.485İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4,6 32.536.691 17.779.806İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 6.314.944 2.302.679Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.942.074 7.293.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 7.942.074 7.293.978Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 16.621.663 13.347.090Kısa Vadeli Karşılıklar895.369 1.028.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 895.369 1.028.278Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler148.427 64.326İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler148.427 64.326ARA TOPLAM591.802.445 456.140.799TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER591.802.445 456.140.799UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 1.801.563.558 1.383.164.276İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.801.563.558 1.383.164.276Banka Kredileri15 1.782.952.816 1.357.061.608Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 18.610.742 26.102.668Diğer Borçlar445.410 445.410İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 445.410 445.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.793.725 14.987.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 7.793.725 14.987.933Uzun Vadeli Karşılıklar4.489.796 4.297.212Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 4.489.796 4.297.212Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 45.283.790 33.511.160TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.859.576.279 1.436.405.991TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.451.378.724 1.892.546.790ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar789.108.255 686.606.896Ödenmiş Sermaye19 277.500.000 277.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)232.214 232.214Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.193.573 26.111.484Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.193.573 26.111.484Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 28.814.297 28.814.297Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.620.724 -2.702.813Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)555.518.847 353.853.527Yabancı Para Çevrim Farkları20 555.518.847 353.853.527Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 71.893.619 71.893.619Yasal Yedekler19 71.893.619 71.893.619Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-50.706.026 -64.019.709Net Dönem Karı veya Zararı-91.523.972 21.035.761Kontrol Gücü Olmayan Paylar81.164.815 68.403.270TOPLAM ÖZKAYNAKLAR870.273.070 755.010.166TOPLAM KAYNAKLAR3.321.651.794 2.647.556.956Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler171.042.300 40.431.627 -1.147.048 279.044.334 71.893.619 -31.942.586 -49.669.939 479.652.307 76.932.608 556.584.915Transferler-49.669.939 49.669.939Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.555.765 70.175.021 21.035.761 89.655.017 2.080.320 91.735.337Sermaye Arttırımı106.457.700 106.457.700 106.457.700Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)232.214 232.214 232.214Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler4.634.172 5.975.486 10.609.658 -10.609.658 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-11.617.330 11.617.330Dönem Sonu Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.702.813 353.853.527 71.893.619 -64.019.709 21.035.761 686.606.896 68.403.270 755.010.166Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.702.813 353.853.527 71.893.619 -64.019.709 21.035.761 686.606.896 68.403.270 755.010.166Transferler21.035.761 -21.035.761Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)82.089 201.665.320 -91.523.972 110.223.437 13.519.006 123.742.443Kar Payları-1.979.539 -1.979.539Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-7.722.078 -7.722.078 1.222.078 -6.500.000Dönem Sonu Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.620.724 555.518.847 71.893.619 -50.706.026 -91.523.972 789.108.255 81.164.815 870.273.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-99.755.612 20.366.053DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20,26 82.089 -1.555.765Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18,26 102.611 -1.945.028Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-20.522 389.263Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -20.522 389.263Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar223.415.966 72.925.049Yabancı Para Çevrim Farkları223.415.966 72.925.049Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)223.415.966 72.925.049DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)223.498.055 71.369.284TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)123.742.443 91.735.337Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.519.006 2.080.320Ana Ortaklık Payları110.223.437 89.655.017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917589BIST