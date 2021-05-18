***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat289.185.669 122.217.445Satışların Maliyeti12 -183.273.539 -74.659.838TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)105.912.130 47.557.607BRÜT KAR (ZARAR)105.912.130 47.557.607Genel Yönetim Giderleri12 -6.699.446 -6.471.590Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20.055.963 16.216.136Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-28.261.074 -8.124.444ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)91.007.573 49.177.709Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 32.555.087 21.713.758FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)123.562.660 70.891.467Finansman Giderleri14 -103.577.131 -159.973.617SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.985.529 -89.082.150Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.829.416 -512.607Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.800.157 -2.470.928Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.029.259 1.958.321SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.156.113 -89.594.757DÖNEM KARI (ZARARI)12.156.113 -89.594.757Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.913.079 -7.186.357Ana Ortaklık Payları8.243.034 -82.408.400Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1000 Adet Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 15 0,30000000 -3,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI110.518.048 109.151.761Dönem Karı (Zararı)12.156.113 -89.594.757Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.156.113 -89.594.757Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler97.455.498 185.937.521Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 26.895.437 18.687.439Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -45.417Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -45.417Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler956.658 859.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler956.658 859.759Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.588.482 29.410.387Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -2.648.673 -106.013Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37.237.155 29.516.400Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24.772.876 137.657.210Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.829.416 512.607Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler4.211.181 654.088Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.798.552 -1.798.552İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler625.555 13.662.241Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.922.973 -8.315.513İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.589.641 1.177.967İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.512.614 -9.493.480Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.249.196 11.256.071İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)560.115 1.477.021İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.809.311 9.779.050İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)23.071.622 -5.951.261Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)492.748 -7.625.780Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.486.465 11.053.431İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 299.807İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.486.465 10.753.624Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)293.351 242.220Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.420.695 9.332.510İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)tış (Azalış)1.874.233 3.670.563Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları110.237.166 110.005.005Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-321.992 -142.423Vergi İadeleri (Ödemeleri)602.874 -710.821YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-198.313 -8.300.768Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -6.500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -147.391 -1.800.768Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-147.391 -1.775.879Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.889Verilen Nakit Avans ve Borçlar-50.922 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-50.922 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-98.268.579 -59.838.639Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri71.608.716 31.551.307Kredilerden Nakit Girişleri8 71.608.716 31.551.307Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-114.499.451 -47.048.339Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -114.499.451 -47.048.339Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -467.665 -178.390Ödenen Faiz-57.558.852 -44.269.230Alınan Faiz14 2.648.673 106.013YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.051.156 41.012.354Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.211.181 1.085.825NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.262.337 42.098.179DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.513.984 19.550.506DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ87.776.321 61.648.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri87.776.321 71.513.984Ticari Alacaklar84.765.666 56.325.130İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 3.825.173 3.430.229İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar80.940.493 52.894.901Diğer Alacaklar19.123.521 18.755.479İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 21.975 20.251İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.101.546 18.735.228İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar7 37.973.418 34.977.014Peşin Ödenmiş Giderler4.363.387 4.683.062İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.363.387 4.683.062Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.928.928 2.154.447Diğer Dönen Varlıklar6 16.158.322 14.942.824ARA TOPLAM258.089.563 203.351.940TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR258.089.563 203.351.940DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar106.494.355 101.853.003İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar106.494.355 101.853.003İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar7 154.951.200 141.288.778Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 16.500.000 16.500.000Maddi Duran Varlıklar4 2.952.896.687 2.784.297.344Kullanım Hakkı Varlıkları4 7.403.155 7.591.558Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.368.038 18.334.846Şerefiye17.461.935 17.461.935Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 906.103 872.911Peşin Ödenmiş Giderler753.879 702.957İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler753.879 702.957Ertelenmiş Vergi Varlığı49.469.422 47.318.960TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.307.249.144 3.118.299.854TOPLAM VARLIKLAR3.565.338.707 3.321.651.794KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 231.836.782 245.873.768İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar231.836.782 245.873.768Banka Kredileri221.374.906 235.684.582Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.461.876 10.189.186Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 326.464.079 250.591.390İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları326.464.079 250.591.390Banka Kredileri326.464.079 250.591.390Diğer Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Ticari Borçlar53.951.170 29.922.851İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar53.951.170 29.922.851Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.260.057 937.204Diğer Borçlar46.181.122 38.851.635İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 27.333.341 32.536.691İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.847.781 6.314.944Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.816.307 7.942.074İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.816.307 7.942.074Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.403.031 16.621.663Kısa Vadeli Karşılıklar909.906 895.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar909.906 895.369Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.323.329 148.427İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.323.329 148.427ARA TOPLAM675.163.847 591.802.445TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER675.163.847 591.802.445UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.863.611.254 1.801.563.558İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.863.611.254 1.801.563.558Banka Kredileri1.847.616.282 1.782.952.816Kiralama İşlemlerinden Borçlar15.994.972 18.610.742Diğer Borçlar445.410 445.410İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 445.410 445.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.995.173 7.793.725İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.995.173 7.793.725Uzun Vadeli Karşılıklar4.891.429 4.489.796Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.891.429 4.489.796Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü52.752.115 45.283.790TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.927.695.381 1.859.576.279TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.602.859.228 2.451.378.724ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar869.725.585 789.108.255Ödenmiş Sermaye11 277.500.000 277.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)232.214 232.214Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27.347.990 26.193.573Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.347.990 26.193.573Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28.814.297 28.814.297Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.466.307 -2.620.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)626.738.726 555.518.847Yabancı Para Çevrim Farkları626.738.726 555.518.847Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 71.893.619 71.893.619Yasal Yedekler71.893.619 71.893.619Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-142.229.998 -50.706.026Net Dönem Karı veya Zararı8.243.034 -91.523.972Kontrol Gücü Olmayan Paylar92.753.894 81.164.815TOPLAM ÖZKAYNAKLAR962.479.479 870.273.070TOPLAM KAYNAKLAR3.565.338.707 3.321.651.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.702.813 353.853.527 71.893.619 -64.019.709 21.035.760 686.606.895 68.403.270 755.010.165Transferler21.035.760 -21.035.760Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)806.757 7.835.044 -82.408.400 -73.766.599 -6.497.615 -80.264.214Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.222.078 -1.222.078 1.222.078 0Dönem Sonu Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -1.896.056 361.688.571 71.893.619 -44.206.027 -82.408.400 611.618.218 63.127.733 674.745.951Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.620.724 555.518.847 71.893.619 -50.706.026 -91.523.972 789.108.255 81.164.815 870.273.070Transferler-91.523.972 91.523.972Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.154.417 71.219.879 8.243.034 80.617.330 11.589.079 92.206.409Dönem Sonu Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -1.466.307 626.738.726 71.893.619 -142.229.998 8.243.034 869.725.585 92.753.894 962.479.479Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.156.113 -89.594.757DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.154.417 806.757Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.443.021 1.034.304Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-288.604 -227.547Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-288.604 -227.547Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar78.895.879 8.523.786Yabancı Para Çevrim Farkları78.895.879 8.523.786DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)80.050.296 9.330.543TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.206.409 -80.264.214Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.589.079 -6.497.615Ana Ortaklık Payları80.617.330 -73.766.599http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936808BIST