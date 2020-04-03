***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.04.2020 16:48
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 10.03.2020
Genel Kurul Tarihi 03.04.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres 100. YIL MAHALLESİ HÜLYA SOKAK NO:37 ÇANKAYA/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,
5 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Şirket'in "Kar Dağıtımı Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu(399.Madde) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
11 - Şirket'in 2019 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.784 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.01.2020 tarihli 50035491-431.02-E-00051683015 sayılı yazısı ile izni alınan Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen ‘‘Amaç ve Konu'' başlıklı 3. maddesi ve ‘‘Sermaye ve Hisseler'' başlıklı 6. maddesi ile ilgili Esas Sözleşme Tadil Metni'nin görüşülerek onaylanması,
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - 2019 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve temenniler,
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Genel Kurul Tutanak Tadil Metni ve Hazirun Cetveli.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.04.2020 tarihinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı,Tadil Metni ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte pdf olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834659
BIST