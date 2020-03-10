***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 20:57
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 10.03.2020 tarihli kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda 2020 yılı hesap ve döneminin görüşüleceği Olağan Genle Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Mustafa ÇETİN ve Kayhan ATABEK'in "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları" olarak belirlenmesine ve 2019 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826624
BIST
18:05101.063
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|Açılış
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En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|
|YONGA
|11,00
|38.957
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.131.082
|% 8,02
|
|TSPOR
|4,77
|218.251.367
|% -16,32
|
|TGSAS
|3,91
|3.911.192
|% -15,00
|
|BRKSN
|3,46
|71.455.696
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|906.180
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|201.062.234
|% -14,62
|
|ASELS
|25,90
|1.155.485.706
|% -6,70
|
|THYAO
|9,97
|1.133.371.312
|% -3,95
|
|GARAN
|9,35
|780.188.620
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|EREGL
|8,66
|268.372.328
|% 1,52
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% -8,02
|
|EKGYO
|1,28
|154.966.816
|% -5,19
|
|KARSN
|1,51
|181.514.026
|% -9,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8878
|7,9274
|% -1,84
|
|Frank
|6,5044
|6,5436
|% -1,62
|
|Riyal
|1,6283
|1,6365
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-27,09
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,86
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,02
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|B. Petrol
|37,00
|37,00
|2,64
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