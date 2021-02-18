***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2021 08:52
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Araklı Doğalgaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Trabzon ili, Araklı ilçesi sınırlarında tesis edilecek olan 98,6 MW kurulu gücündeki Çankaya HES projesi hidrolojik şartların projeyi Fizibil olmaktan çıkarması nedeni ile 02.12.2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 45. Maddesi kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından şirkete verilmiş olan 22/04/2015 tarih ve ÖN/5569-4/03264 sayılı Önlisans'ın sonlandırılması için EPDK'na başvuru yapılmış
EPDK'nun 11 /02/2021 ve 10021/9 sayılı kurul kararı ile Önlisansın sonlandırılmasına karar verilmiş olup 18/02/2021 tarihli yazı ile Önlisansın sonlandırıldığı şirketimize bildirilmiştir.
Bu sebeple Cankaya Barajı ve HES Projesi yatırımı sonlandırılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910704
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|MERIT
|234,30
|879.797
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|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
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|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
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|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
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|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
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|NIBAS
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|78.301.161
|% -9,96
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|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
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|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
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|DIRIT
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|1.497.807
|% -9,35
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|2.854.064.598
|% 3,66
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|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
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|2.008.977.109
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|
|GARAN
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|1.785.736.961
|% -1,95
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|5,77
|1.498.661.500
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|VAKBN
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|EKGYO
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|825.899.074
|% -1,20
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|HALKB
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|KARSN
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|Dolar
|6,9669
|6,9702
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|Euro
|8,3981
|8,4163
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|Sterlin
|9,6254
|9,6737
|% -0,00
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|Frank
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|Riyal
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|Alış
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|1.784
|9,16
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|Altın Gr.
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|400
|2,31
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|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
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|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
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|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
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|Çeyrek
|643
|658
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|Gümüş.Ons
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|27,31
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