***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye ve oy hakları yönünden %100 oranında hissedarı bulunduğumuz Bağlı Ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından, Balıkesir ili, Kepsut İlçesi sınırları içerisinde tesis edilmiş olan 25,2 MWm/24 MWe kurulu gücündeki Çaypınar RES projesi için verilen 19/03/2020 tarihli ve EÜ/9249-14/04467 numaralı üretim lisansımızın birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak 5,5009 MWm GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulmak suretiyle tesisimizin toplam kurulu gücünün 30,7009 MWm/ 24 MWe yükseltilmesi talebimiz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygun bulunmuş olup, lisansımız revize edilmiş ve 22/10/2021 tarihinde şirketimize teslim edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972059BIST