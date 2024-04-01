***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2024 08:58
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü Sn.Fahrettin Amir Arman'ın genel müdürlük görevinin sona erdirilmesine ve Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sn. Turgut Aydıner'in genel müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264647
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|ODINE
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|% 9,93
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|MTRYO
|9,50
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|% 9,57
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|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
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|EUKYO
|28,10
|1.980.207
|% 8,66
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|VRGYO
|40,56
|52.227.260
|% -9,99
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|MTRKS
|55,50
|30.149.673
|% -9,98
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|FLAP
|9,50
|20.066.282
|% -9,87
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|KRONT
|19,21
|5.722.240
|% -9,81
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|PATEK
|111,60
|279.095.623
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|THYAO
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|4.214.536.196
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|ISCTR
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|2.216.888.704
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|EKGYO
|9,24
|1.587.990.964
|% -7,32
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|TUPRS
|176,10
|1.373.782.358
|% -0,51
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|KCHOL
|201,50
|1.231.365.787
|% 1,15
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|ISCTR
|11,39
|2.216.888.704
|% 2,60
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|EKGYO
|9,24
|1.587.990.964
|% -7,32
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|ZOREN
|5,68
|538.991.379
|% -4,54
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|YKBNK
|28,02
|1.199.686.935
|% 2,49
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|PETKM
|19,33
|623.839.122
|% -2,52
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|Alış
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|Dolar
|32,4292
|32,4358
|% 0,12
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|Euro
|35,0348
|35,0478
|% 0,03
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|Sterlin
|41,0852
|41,2912
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|Frank
|36,1314
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|8,7302
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|Alış
|Satış
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|25,19
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|Platin
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|% 0,66
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|Paladyum
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|1.031,40
|% 0,66
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|Brent Pet.
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|87,30
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|Altın Ons
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