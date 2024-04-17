Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.04.2024 18:37
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                         Yönetim  Kurulumuz  17.04.2024 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Kurulu tarafından 31.03.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren ve şirketimizin aşağıda esasları belirtilen "Kar dağıtım politikası değişikliği"nin kabulüne ve yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
     ESKİ ŞEKLİ:
AYEN ENERJİ A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
07.03.2014 
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı hükümleri ile Esas Sözleşmemiz hükümleri ve Genel Kurul Kararları doğrultusunda kar dağıtımı yapar.
-Kar pay dağıtımına esas alınacak Finansal Tablolar sermaye Piyasası mevzuatı ,Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararlarına uygun olarak hazırlanan Finansal Tablolardır.
Bu tablolar dikkate alınarak
-Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluşması halinde, yasal kayıtlardan karşılanabildiği sürece , Genel Kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın en az %20'si, en çok %100'ü dağıtılabilir.
-Türk Ticaret Kanun ve vergi kanunları kapsamında tutulan yasal kayıtlara net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiş Finansal Tablolara göre "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olsa bile ,kar dağıtımı yapılmaz.
-Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılan yardım ve bağışlar "net dağıtılabilir kar" matrahına eklenir.
-Kar payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısını takiben 30'uncu gün itibarıyla başlanır.
-Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.
Şirketimiz Esas Sözleşmesinde "Kar Pay Avansı" dağıtılmasını öngören bir düzenleme olmadığından "Kar Pay Avansı" dağıtmayacaktır.
-Şirketimizin değerini artırmaya yönelik olarak yapılan yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, şirketimizin kontrolü dışında meydana gelecek ekonomide ve piyasalarda oluşan belirsizlikler kar dağıtım kararının alınmasında göz önünde bulundurulacaktır. 
İş bu Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer. Kar Dağıtım Politikası'nda daha sonra yapılacak değişiklikler Genel Kurul'un onayına tabidir.
YENİ ŞEKLİ (TEKLİF):
AYEN ENERJİ A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
17.04.2024
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı hükümleri ile Esas Sözleşmemiz hükümleri ve Genel Kurul Kararları doğrultusunda kar dağıtımı yapar.
 
-Kar pay dağıtımına esas alınacak Finansal Tablolar sermaye Piyasası mevzuatı ,Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararlarına uygun olarak hazırlanan F inansal Tablolardır.
Bu tablolar dikkate alınarak
-Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluşması halinde, yasal kayıtlardan karşılanabildiği sürece , Genel Kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın en az %20'si, en çok %100'ü dağıtılabilir.
-Türk Ticaret Kanun ve vergi kanunları kapsamında tutulan yasal kayıtlara net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiş Finansal Tablolara göre "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olsa bile ,kar dağıtımı yapılmaz. 
-Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılan yardım ve bağışlar "net dağıtılabilir kar" matrahına eklenir.
 
-Kar payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısını takiben 30'uncu gün itibarıyla başlanır.
 
-Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.
 
 
-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un
 
Yönetim Kuruluna yetki vermesi halinde ortaklara Kar
 
Payı avansı dağıtılabilir. Kar Payı Avansı'nın dağıtım şekli,tutarı,zamanı ve yöntemi hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri esas alınır.
 
-Şirketimizin değerini artırmaya yönelik olarak yapılan yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, şirketimizin kontrolü dışında meydana gelecek ekonomide ve piyasalarda oluşan belirsizlikler kar dağıtım kararının alınmasında göz önünde bulundurulacaktır.
İş bu Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer. Kar Dağıtım Politikası'nda daha sonra yapılacak değişiklikler Genel Kurul'un onayına tabidir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274010


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.530
Değişim :  -0,18% |  -17,62
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.504 En Yüksek
9.717
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 52,25 6.766.016 % 10,00  
BURCE 237,90 132.381.870 % 9,99  
KTLEV 155,20 299.708.358 % 9,99  
ORMA 225,70 6.230.243 % 9,99  
ATATP 142,00 234.007.339 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4581 32,4969 % 0,14  
Euro 34,6000 34,6594 % 0,33  
Sterlin 40,3930 40,5955 % 0,08  
Frank 35,6469 35,8256 % 0,20  
Riyal 8,6618 8,7052 % 0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,28 28,31 % 0,66  
Platin 943,32 945,35 % 0,66  
Paladyum 1.027,35 1.029,83 % 0,66  
Brent Pet. 87,31 87,31 % 0,66  
Altın Ons 2.369,97 2.370,36 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru