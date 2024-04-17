***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 17.04.2024 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Kurulu tarafından 31.03.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren ve şirketimizin aşağıda esasları belirtilen "Kar dağıtım politikası değişikliği"nin kabulüne ve yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.ESKİ ŞEKLİ:AYEN ENERJİ A.Ş.KAR DAĞITIM POLİTİKASI07.03.2014Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı hükümleri ile Esas Sözleşmemiz hükümleri ve Genel Kurul Kararları doğrultusunda kar dağıtımı yapar.-Kar pay dağıtımına esas alınacak Finansal Tablolar sermaye Piyasası mevzuatı ,Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararlarına uygun olarak hazırlanan Finansal Tablolardır.Bu tablolar dikkate alınarak-Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluşması halinde, yasal kayıtlardan karşılanabildiği sürece , Genel Kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın en az %20'si, en çok %100'ü dağıtılabilir.-Türk Ticaret Kanun ve vergi kanunları kapsamında tutulan yasal kayıtlara net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiş Finansal Tablolara göre "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olsa bile ,kar dağıtımı yapılmaz.-Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılan yardım ve bağışlar "net dağıtılabilir kar" matrahına eklenir.-Kar payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısını takiben 30'uncu gün itibarıyla başlanır.-Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.Şirketimiz Esas Sözleşmesinde "Kar Pay Avansı" dağıtılmasını öngören bir düzenleme olmadığından "Kar Pay Avansı" dağıtmayacaktır.-Şirketimizin değerini artırmaya yönelik olarak yapılan yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, şirketimizin kontrolü dışında meydana gelecek ekonomide ve piyasalarda oluşan belirsizlikler kar dağıtım kararının alınmasında göz önünde bulundurulacaktır.İş bu Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer. Kar Dağıtım Politikası'nda daha sonra yapılacak değişiklikler Genel Kurul'un onayına tabidir.YENİ ŞEKLİ (TEKLİF):AYEN ENERJİ A.Ş.KAR DAĞITIM POLİTİKASI17.04.2024Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı hükümleri ile Esas Sözleşmemiz hükümleri ve Genel Kurul Kararları doğrultusunda kar dağıtımı yapar.-Kar pay dağıtımına esas alınacak Finansal Tablolar sermaye Piyasası mevzuatı ,Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararlarına uygun olarak hazırlanan F inansal Tablolardır.Bu tablolar dikkate alınarak-Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluşması halinde, yasal kayıtlardan karşılanabildiği sürece , Genel Kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın en az %20'si, en çok %100'ü dağıtılabilir.-Türk Ticaret Kanun ve vergi kanunları kapsamında tutulan yasal kayıtlara net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiş Finansal Tablolara göre "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olsa bile ,kar dağıtımı yapılmaz.-Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılan yardım ve bağışlar "net dağıtılabilir kar" matrahına eklenir.-Kar payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısını takiben 30'uncu gün itibarıyla başlanır.-Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'unYönetim Kuruluna yetki vermesi halinde ortaklara KarPayı avansı dağıtılabilir. Kar Payı Avansı'nın dağıtım şekli,tutarı,zamanı ve yöntemi hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri esas alınır.-Şirketimizin değerini artırmaya yönelik olarak yapılan yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, şirketimizin kontrolü dışında meydana gelecek ekonomide ve piyasalarda oluşan belirsizlikler kar dağıtım kararının alınmasında göz önünde bulundurulacaktır.İş bu Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer. Kar Dağıtım Politikası'nda daha sonra yapılacak değişiklikler Genel Kurul'un onayına tabidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274010BIST