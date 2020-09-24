***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 15:49
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET AYDINER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaa
16:001.118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 15,40
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.118
En Düşük
1.097
16:007,6399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0610
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:008,9115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0646
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:00455,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -6,26
|Açılış
|: 455,37
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler15:58
|BRYAT
|148,50
|60.443.542
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.219.882
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.885.317
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.241.705
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.064.140
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,98
|2.611.594.411
|% 6,08
|
|SISE
|6,82
|1.066.538.867
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,28
|807.253.842
|% -0,30
|
|AKBNK
|4,98
|741.193.281
|% 4,62
|
|YKBNK
|2,11
|600.852.372
|% 4,46
|
|GARAN
|6,98
|2.611.594.411
|% 6,08
|
|YKBNK
|2,11
|600.852.372
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|807.253.842
|% -0,30
|
|ADESE
|2,40
|452.410.611
|% 3,90
|
|SKBNK
|1,58
|271.744.165
|% 2,60
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6402
|7,6449
|% -0,73
|
|Euro
|8,8964
|8,9112
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,7033
|9,7520
|% -0,74
|
|Frank
|8,2079
|8,2573
|% -1,18
|
|Riyal
|2,0286
|2,0388
|% -0,94
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-11,11
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,21
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,43
|
|Çeyrek
|733
|751
|-10,21
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,99
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,21
|
|B. Petrol
|41,56
|41,56
|-0,21
|
Seans Raporu
15:58
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16:14XU100
Endeks 1, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 15, 000.00 milyon TL de
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16:14ACSEL
Yüzde 9.69 oranında artışla 14.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 175, 770 adet işlem
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16:12ESCOM
Yüzde 6.33 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 600, 639 adet işlem
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16:11OYLUM
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 660, 776 adet işlem
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16:10ALCAR
Yüzde 9.99 oranında artışla 116.70 lira fiyatla işlem gören hissede 438, 678 adet işlem