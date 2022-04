***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET AYDINER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 17.08.1990 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 0.004514 A Bağımsız Üye DeğilTURGUT AYDINER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat 17.08.1990 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Evet 0.001467 A Bağımsız Üye DeğilAYDINER İNŞAAT ANONİM ŞTİ. AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Kimyager 31.03.1998 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE TESHİSİ KOMİTESİ ÜYESİ Evet 84.9776397 A-B Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE TESHİSİ KOMİTESİ ÜYESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİÖMER ALİ AYDINER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 17.08.1990 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 0.001693 A Bağımsız Üye DeğilFAHRETTİN AMİR ARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 20.05.2005 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR Evet 0.00001254 A Bağımsız Üye DeğilKAYHAN ATABEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 04.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750689 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİM KOMİTESİ BAŞKANIAHMET OCAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 04.04.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009970 Değerlendirildi DENETİM KOMİTESİ ÜYESİBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAyen Ostim Enerji Üretim A.Ş (Ayen Ostim) Elektrik üretim ve ticareti 44.000.000,00 44.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkKayseri Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş (Kayseri Elektrik) Elektrik üretim ,dağıtımı ve ticareti 80.000.000,00 76.901.409,17 TRY 96,00 Bağlı OrtaklıkAyen Elektrik Ticaret A.Ş (Ayen Elektrik) Elektrik ticareti 25.000.000,00 24.998.375,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkAyen-AS Energji SHA (Ayen-AS) Elektrik üretimi ve ticareti 11.900.000.000,00 10.829.000.000,00 ALL 91,00 Bağlı OrtaklıkAraklı Doğalgaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş (Araklı Enerji) Elektrik üretimi ve ticareti 17.500.000,00 13.300.000,00 TRY 76,00 Bağlı OrtaklıkAyen Energy Trading SHA (Ayen Trading) Elektrik ticareti 100.000.000,00 100.000.000,00 ALL 100,00 Bağlı OrtaklıkAyen Energy Trading d.o.o Beograd (Ayen Sırbistan) Elektrik ticareti 13.052.540,00 13.052.540,00 RSD 100,00 Bağlı OrtaklıkAyen Energija Trgovanjez Elektricno Energijo, d.o.o (Ayen Slovenya) Elektrik ticareti 267.500,00 267.500,00 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkElektrik Piyasaları İşletim A.Ş (EPİAŞ) Elektrik piyasaları işletmesi 61.572.770,00 412.408,00 TRY 1,00 İştirakAyen-Alb Sha Albania Elektrik Üretim ve Ticareti 3.500.000,00 3.220.000,00 ALL 92,00 Bağlı OrtaklıkAyen Renewable Energy SHA Elektrik Üretim ve Ticareti 5.000.000,00 5.000.000,00 ALL 100,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022722BIST