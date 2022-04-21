***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.04.2022 17:20
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET AYDINER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 17.08.1990 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 0.004514 A Bağımsız Üye Değil
TURGUT AYDINER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat 17.08.1990 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Evet 0.001467 A Bağımsız Üye Değil
AYDINER İNŞAAT ANONİM ŞTİ. AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Kimyager 31.03.1998 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE TESHİSİ KOMİTESİ ÜYESİ Evet 84.9776397 A-B Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE TESHİSİ KOMİTESİ ÜYESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
ÖMER ALİ AYDINER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 17.08.1990 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 0.001693 A Bağımsız Üye Değil
FAHRETTİN AMİR ARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 20.05.2005 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR Evet 0.00001254 A Bağımsız Üye Değil
KAYHAN ATABEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 04.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750689 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI
AHMET OCAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 04.04.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009970 Değerlendirildi DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş (Ayen Ostim) Elektrik üretim ve ticareti 44.000.000,00 44.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Kayseri Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş (Kayseri Elektrik) Elektrik üretim ,dağıtımı ve ticareti 80.000.000,00 76.901.409,17 TRY 96,00 Bağlı Ortaklık
Ayen Elektrik Ticaret A.Ş (Ayen Elektrik) Elektrik ticareti 25.000.000,00 24.998.375,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Ayen-AS Energji SHA (Ayen-AS) Elektrik üretimi ve ticareti 11.900.000.000,00 10.829.000.000,00 ALL 91,00 Bağlı Ortaklık
Araklı Doğalgaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş (Araklı Enerji) Elektrik üretimi ve ticareti 17.500.000,00 13.300.000,00 TRY 76,00 Bağlı Ortaklık
Ayen Energy Trading SHA (Ayen Trading) Elektrik ticareti 100.000.000,00 100.000.000,00 ALL 100,00 Bağlı Ortaklık
Ayen Energy Trading d.o.o Beograd (Ayen Sırbistan) Elektrik ticareti 13.052.540,00 13.052.540,00 RSD 100,00 Bağlı Ortaklık
Ayen Energija Trgovanjez Elektricno Energijo, d.o.o (Ayen Slovenya) Elektrik ticareti 267.500,00 267.500,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Elektrik Piyasaları İşletim A.Ş (EPİAŞ) Elektrik piyasaları işletmesi 61.572.770,00 412.408,00 TRY 1,00 İştirak
Ayen-Alb Sha Albania Elektrik Üretim ve Ticareti 3.500.000,00 3.220.000,00 ALL 92,00 Bağlı Ortaklık
Ayen Renewable Energy SHA Elektrik Üretim ve Ticareti 5.000.000,00 5.000.000,00 ALL 100,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022722
BIST