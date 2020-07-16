***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.07.2020 10:34
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860050
BIST
11:50119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 1.502,30
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.307
En Düşük
118.735
11:506,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
11:507,8211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0052
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8132
11:50398,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,74
|Açılış
|: 398,27
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,95
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.083.414
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|25.563.177
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|19.060.033
|% 9,99
|
|BFREN
|501,30
|12.203.980
|% 9,98
|
|PKENT
|368,20
|937.507
|% 9,98
|
|ALYAG
|1,26
|231.233
|% -4,55
|
|MRGYO
|2,32
|5.014.941
|% -3,73
|
|UFUK
|5,50
|23.760
|% -3,51
|
|AYEN
|6,45
|6.250.164
|% -3,15
|
|GLRYH
|13,32
|9.524.222
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,30
|617.155.077
|% -1,71
|
|THYAO
|12,18
|524.381.301
|% 3,22
|
|TSPOR
|5,34
|506.855.705
|% 5,53
|
|GARAN
|8,04
|436.782.328
|% 2,03
|
|TRKCM
|4,66
|405.879.724
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,30
|617.155.077
|% -1,71
|
|TSPOR
|5,34
|506.855.705
|% 5,53
|
|SKBNK
|1,70
|174.398.805
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,41
|214.973.911
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,66
|405.879.724
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5707
|8,6137
|% -0,39
|
|Frank
|7,2263
|7,2698
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-4,25
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.649
|2.689
|-9,00
|
|Tam
|2.666
|2.677
|-8,30
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|-4,00
|
|Çeyrek
|649
|656
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|-0,37
|