***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:01
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877623
BIST
10:191.151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.149
10:197,6888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0325
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:199,0272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0290
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:19468,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,15
|Açılış
|: 468,17
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:17
|MERKO
|13,20
|33.670.737
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|754.478
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.319.435
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|KSTUR
|198,50
|50.221
|% -9,98
|
|SISE
|7,17
|328.667.482
|% -2,05
|
|ASELS
|19,70
|190.915.792
|% 1,97
|
|GARAN
|7,16
|126.107.085
|% 0,85
|
|GUBRF
|33,60
|83.952.943
|% 4,61
|
|THYAO
|10,62
|69.897.776
|% 1,14
|
|SISE
|7,17
|328.667.482
|% -2,05
|
|GARAN
|7,16
|126.107.085
|% 0,85
|
|SKBNK
|1,60
|25.530.149
|% 0,00
|
|ODAS
|2,83
|40.199.430
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,16
|29.324.478
|% 1,41
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6752
|7,6790
|% -0,55
|
|Euro
|9,0078
|9,0157
|% -0,45
|
|Sterlin
|9,8815
|9,9311
|% -0,45
|
|Frank
|8,2965
|8,3465
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0371
|2,0473
|% -0,51
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|12,27
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,80
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|0,10
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,00
|