***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2021 13:24
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914763
BIST
14:391.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 20,78
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
14:397,3714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3838
En Düşük
7,2936
14:398,8989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9294
En Düşük
8,8181
14:39407,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,34
|Açılış
|: 407,82
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler14:37
|BOSSA
|24,42
|29.397.355
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.160.163
|% 9,99
|
|KSTUR
|387,40
|2.166.713
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|138.967.792
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|33.845.355
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|54,00
|34.529.896
|% -8,47
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|THYAO
|14,91
|2.008.994.378
|% 0,68
|
|KRDMD
|7,15
|1.428.958.426
|% 4,69
|
|PETKM
|5,78
|1.205.562.060
|% 4,33
|
|GARAN
|9,36
|1.030.950.289
|% 1,74
|
|SISE
|7,75
|929.157.494
|% 0,26
|
|PETKM
|5,78
|1.205.562.060
|% 4,33
|
|KRDMD
|7,15
|1.428.958.426
|% 4,69
|
|EKGYO
|2,44
|365.719.871
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,41
|207.980.486
|% 2,17
|
|THYAO
|14,91
|2.008.994.378
|% 0,68
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3720
|7,3763
|% 0,22
|
|Euro
|8,8952
|8,9027
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,2559
|10,3073
|% 0,10
|
|Frank
|8,0025
|8,0507
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9583
|1,9681
|% 0,12
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-9,73
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|2.715
|2.756
|-1,00
|
|Tam
|2.701
|2.770
|-1,18
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|-0,57
|
|Çeyrek
|655
|670
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,59
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|1,21
|