***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2021 17:52
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934471
BIST
17:501.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,10
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:508,2987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0513
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:509,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0339
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:50479,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,47
|Açılış
|: 479,10
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:50
|BEYAZ
|11,77
|6.739.029
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,09
|85.236.053
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|58.172.254
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.277.293
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.456.267
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|61.535.721
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,67
|1.761.775.459
|% 3,74
|
|THYAO
|12,65
|1.227.998.098
|% -2,09
|
|KRDMD
|7,62
|925.978.463
|% 3,11
|
|GARAN
|7,27
|911.196.862
|% -1,36
|
|PETKM
|6,90
|816.519.545
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,07
|347.361.133
|% -2,36
|
|GARAN
|7,27
|911.196.862
|% -1,36
|
|DOHOL
|2,99
|368.268.189
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,62
|925.978.463
|% 3,11
|
|PETKM
|6,90
|816.519.545
|% 1,47
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2974
|8,2996
|% 0,63
|
|Euro
|9,9850
|10,0185
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,4872
|11,5448
|% 0,42
|
|Frank
|9,0626
|9,1172
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2074
|2,2185
|% 0,65
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|1,49
|
|Altın Gr.
|478
|479
|2,91
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,03
|
|B. Petrol
|68,67
|68,67
|1,11
|
Seans Raporu
17:50
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.22 ) 1, 480
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, KRDMD
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, KARTN
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17:59ECZYT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 43.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 717 adet işlem
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17:58AYDEM
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 912, 066 adet işlem