***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2021 15:35
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936178
BIST
17:221.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -13,93
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
17:228,2988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0266
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
17:2210,1267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0883
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1597
En Düşük
10,0247
17:22488,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,26
|Açılış
|: 488,75
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler17:20
|CEMAS
|1,32
|159.963.967
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|36.159.960
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|147.716.047
|% 9,82
|
|SARKY
|17,11
|124.909.121
|% 8,43
|
|GEDZA
|40,70
|26.435.409
|% 7,39
|
|JANTS
|69,25
|274.832.523
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|103.356.809
|% -9,94
|
|AYEN
|5,45
|84.218.517
|% -9,17
|
|DZGYO
|2,05
|25.952.324
|% -8,89
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|KRDMD
|8,75
|1.263.620.166
|% 0,46
|
|KOZAL
|127,40
|1.138.737.342
|% -0,86
|
|PETKM
|6,66
|981.031.711
|% 0,76
|
|GARAN
|7,69
|972.883.079
|% -1,79
|
|THYAO
|13,37
|924.728.197
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|295.537.983
|% -2,60
|
|PETKM
|6,66
|981.031.711
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,75
|1.263.620.166
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,12
|295.414.955
|% -1,40
|
|GARAN
|7,69
|972.883.079
|% -1,79
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2980
|8,3021
|% 0,36
|
|Euro
|10,1233
|10,1294
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,7018
|11,7605
|% 0,47
|
|Frank
|9,1709
|9,2262
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2061
|2,2172
|% 0,28
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-4,04
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,04
|
|B. Petrol
|68,28
|68,28
|-0,04
|