***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.05.2021 10:22
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937126
BIST
10:161.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.456
10:168,3888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0083
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:1610,2577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2358
10:16505,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,84
|Açılış
|: 505,12
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,56
BIST En Aktif Hisseler10:16
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|7.525.966
|% 9,91
|
|EUKYO
|4,80
|1.033.577
|% 9,84
|
|EUYO
|5,09
|1.948.367
|% 8,99
|
|JANTS
|93,40
|82.997.110
|% 6,32
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|PRKAB
|11,42
|578.485
|% -4,36
|
|YAPRK
|77,90
|227.444
|% -4,18
|
|SANFM
|14,99
|265.405
|% -3,97
|
|INVEO
|139,30
|17.601.175
|% -3,93
|
|KRDMD
|8,19
|215.142.406
|% 2,12
|
|GARAN
|8,20
|197.719.064
|% -0,36
|
|THYAO
|13,59
|131.871.967
|% 0,07
|
|SASA
|34,80
|119.031.546
|% 4,32
|
|EREGL
|18,87
|99.817.614
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,19
|75.660.699
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,19
|215.142.406
|% 2,12
|
|GARAN
|8,20
|197.719.064
|% -0,36
|
|TSKB
|1,38
|25.879.687
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|75.406.026
|% -0,38
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3833
|8,3888
|% 0,10
|
|Euro
|10,2486
|10,2577
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,8516
|11,9110
|% -0,04
|
|Frank
|9,3171
|9,3732
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2289
|2,2401
|% 0,04
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|-2,74
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,66
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,89
|64,89
|-0,22
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