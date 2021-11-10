***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2021 12:11
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976794
BIST
12:171.604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -11,43
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
12:179,8285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0963
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
12:1711,3784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0846
|Açılış
|: 11,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
12:17577,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 4,00
|Açılış
|: 577,22
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,65
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler12:17
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|BAGFS
|23,12
|13.884.578
|% 9,89
|
|IZFAS
|6,60
|2.895.934
|% 8,37
|
|SOKM
|12,52
|201.518.022
|% 7,84
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,40
|6.087.289
|% -7,95
|
|EMKEL
|2,71
|18.036.630
|% -7,51
|
|KLMSN
|10,13
|18.305.420
|% -7,49
|
|SARKY
|16,93
|33.198.890
|% -7,23
|
|TSPOR
|6,05
|748.558.284
|% -2,10
|
|BIMAS
|66,30
|317.602.969
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,11
|272.367.323
|% -0,47
|
|PGSUS
|97,10
|269.050.229
|% 1,04
|
|SOKM
|12,52
|201.518.022
|% 7,84
|
|EKGYO
|2,11
|272.367.323
|% -0,47
|
|ODAS
|1,52
|123.296.533
|% -1,94
|
|ADESE
|1,15
|41.270.099
|% 2,68
|
|IHLGM
|0,86
|16.222.877
|% 0,00
|
|SOKM
|12,52
|201.518.022
|% 7,84
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8235
|9,8285
|% 0,99
|
|Euro
|11,3695
|11,3784
|% 0,75
|
|Sterlin
|13,2384
|13,3048
|% 0,65
|
|Frank
|10,7012
|10,7656
|% 0,61
|
|Riyal
|2,6072
|2,6203
|% 0,85
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,24
|
|Altın Gr.
|575
|575
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.781
|3.876
|21,25
|
|Yarım
|1.827
|1.875
|10,29
|
|Çeyrek
|917
|937
|5,14
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|85,10
|85,10
|0,32
|