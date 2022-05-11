***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 13:15
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029148
BIST
14:342.471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -19,29
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.469
14:3415,3510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1047
|Açılış
|: 15,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
14:3416,2080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1255
|Açılış
|: 16,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
14:34913,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 11,41
|Açılış
|: 913,82
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler14:34
|ULUUN
|10,38
|71.098.837
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|ESCOM
|10,83
|30.043.751
|% 9,95
|
|IMASM
|26,52
|5.261.992
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.683.171
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.619.814
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|137.649.483
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|30.797.897
|% -9,97
|
|THYAO
|42,18
|1.747.339.566
|% -0,05
|
|SISE
|19,89
|1.442.696.700
|% -0,75
|
|KRDMD
|16,49
|1.111.526.693
|% -0,48
|
|ASELS
|24,14
|979.649.172
|% -0,17
|
|SAHOL
|20,74
|896.794.909
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,75
|435.460.612
|% -0,72
|
|VAKBN
|4,47
|407.489.873
|% -2,61
|
|DOHOL
|3,71
|333.114.900
|% -3,39
|
|PETKM
|10,27
|802.180.511
|% 0,88
|
|YKBNK
|4,81
|375.632.640
|% -0,82
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3360
|15,3510
|% 0,69
|
|Euro
|16,1937
|16,2080
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,8679
|18,9625
|% 0,65
|
|Frank
|15,4304
|15,5233
|% 1,03
|
|Riyal
|4,0773
|4,0977
|% 0,48
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|14,45
|
|Altın Gr.
|913
|914
|11,19
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|7,00
|
|Tam
|6.134
|6.290
|5,66
|
|Yarım
|2.965
|3.043
|2,73
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,31
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,32
|