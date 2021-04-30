***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.04.2021 12:23
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2021 ve 12.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.04.2021
Tescil Tarihi
29.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.04.2021 tarih ve 10320 sayı
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki
ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 12 Nisan 2021 tarihli Genel Kurul kararı, 29 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiş ve 30 Nisan 2021 tarih ve 10320 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933191
BIST
12:351.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:358,2680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0650
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2680
En Düşük
8,1830
12:3510,0083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0445
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
12:35469,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,19
|Açılış
|: 469,44
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:34
|INTEM
|44,26
|8.238.503
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.849.099
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,42
|83.545.799
|% 9,92
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|GOZDE
|7,30
|108.829.042
|% 8,96
|
|KRTEK
|11,70
|66.502.216
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.405.998
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,66
|61.805.633
|% -8,41
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FENER
|26,82
|34.775.338
|% -6,81
|
|KOZAL
|113,20
|572.171.488
|% 4,43
|
|THYAO
|12,21
|469.977.673
|% 1,92
|
|EREGL
|19,31
|393.239.622
|% 0,26
|
|PETKM
|6,63
|392.246.701
|% -1,04
|
|GARAN
|7,25
|360.659.607
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,83
|175.897.534
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|135.968.988
|% 0,48
|
|PETKM
|6,63
|392.246.701
|% -1,04
|
|GARAN
|7,25
|360.659.607
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,19
|336.887.591
|% 0,98
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2581
|8,2610
|% 0,71
|
|Euro
|9,9927
|10,0007
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,4389
|11,4963
|% 0,36
|
|Frank
|9,0402
|9,0947
|% 0,62
|
|Riyal
|2,1923
|2,2033
|% 0,57
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-3,93
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,53
|67,53
|-0,52
|