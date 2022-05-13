***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.05.2022 15:35
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler uyarınca diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030146
BIST
15:452.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 22,55
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
15:4515,4724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0884
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
15:4516,0959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0901
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
15:45900,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,93
|Açılış
|: 900,52
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler15:45
|KRONT
|41,80
|39.713.039
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|267.720.760
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|4.913.997
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|69.914.089
|% 9,95
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|LIDFA
|5,59
|1.767.211
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.341.143
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|142.089.107
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|222.258.237
|% -9,95
|
|THYAO
|42,22
|2.567.324.151
|% 0,86
|
|SAHOL
|19,24
|1.732.627.152
|% 1,53
|
|SISE
|19,95
|1.428.066.766
|% 1,79
|
|KRDMD
|15,64
|975.297.657
|% -0,82
|
|TUPRS
|256,50
|872.390.110
|% 1,66
|
|DOHOL
|3,84
|819.619.156
|% 5,49
|
|KARSN
|5,28
|710.453.714
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,67
|320.056.128
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,24
|1.732.627.152
|% 1,53
|
|YKBNK
|4,59
|368.943.102
|% 0,22
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4604
|15,4724
|% 0,57
|
|Euro
|16,0668
|16,0959
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,7868
|18,8810
|% 0,59
|
|Frank
|15,3846
|15,4772
|% 0,89
|
|Riyal
|4,1079
|4,1285
|% 0,64
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-10,71
|
|Altın Gr.
|902
|902
|2,34
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|-38,00
|
|Tam
|6.047
|6.203
|-36,91
|
|Yarım
|2.923
|3.000
|-17,86
|
|Çeyrek
|1.466
|1.500
|-8,93
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,67
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,32
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00ESCAR
Yüzde 5.17 oranında artışla 41.94 lira fiyatla işlem gören hissede 718, 638 adet işlem
-
15:59PARSN
Yüzde 4.57 oranında artışla 36.18 lira fiyatla işlem gören hissede 865, 670 adet işlem
-
15:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PETKM, HEKTS
-
15:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 33 artarak (% 0.76 ) 2, 161
-
15:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, IMASM, KRONT, KZBGY, BRMEN, GLBMD, UZERB, ULUUN, EMNIS