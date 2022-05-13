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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.05.2022 15:35
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler uyarınca diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030146


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