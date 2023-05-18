***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.05.2023 16:26
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
9.05.2023
Tescil Tarihi
17.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.05.2023 ve Sayı: 10834
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak,
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki
ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 9 Mayıs 2023 tarihli Genel Kurul kararı, 17 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 18 Mayıs 2023 tarih ve 10834 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152378
BIST
18:054.502
En Yüksek
|Değişim
|: -3,43%
|| -159,95
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.489
18:0519,8005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0436
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,8012
En Düşük
19,6437
18:0521,3321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1123
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
18:051.245,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -13,48
|Açılış
|: 1.245,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.242,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|32,14
|195.701.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|35,32
|14.510.255
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|796.528.395
|% -9,99
|
|AVHOL
|30,58
|466.995.186
|% -9,95
|
|AKYHO
|1,87
|27.621.307
|% -9,66
|
|DGGYO
|25,90
|80.265.652
|% -9,63
|
|GOKNR
|11,45
|211.948.501
|% -8,98
|
|THYAO
|132,60
|5.812.137.864
|% -3,28
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|KCHOL
|78,00
|2.744.230.546
|% -3,82
|
|ASTOR
|48,80
|2.715.862.876
|% -5,97
|
|YKBNK
|9,10
|2.116.299.169
|% -2,78
|
|EKGYO
|6,07
|1.925.515.627
|% -5,30
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|YKBNK
|9,10
|2.116.299.169
|% -2,78
|
|DOHOL
|8,43
|1.221.580.241
|% 3,06
|
|KOZAL
|18,20
|1.798.909.768
|% -6,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7908
|19,8005
|% 0,22
|
|Euro
|21,3260
|21,3321
|% -0,52
|
|Sterlin
|24,5234
|24,6464
|% -0,27
|
|Frank
|21,7899
|21,9211
|% -0,49
|
|Riyal
|5,2631
|5,2895
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-25,23
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-13,48
|
|Cumhuriyet
|9.100
|9.237
|44,00
|
|Tam
|9.052
|9.288
|35,88
|
|Yarım
|4.453
|4.604
|19,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.295
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,50
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,93
|14,94
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,87
|75,87
|-1,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57GESAN
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 492, 526 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 89 kaybederek (% -3.22 ) 4, 980
-
17:56XU100
Endeks 4, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 50, 215.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 057, 056 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 226, 428 adet işlem