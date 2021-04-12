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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.04.2021 16:05



***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 12.03.2021
Genel Kurul Tarihi 12.04.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe GAZİOSMANPAŞA
Adres Mevlana Mahallesi Hızırefendi Caddesi No:1 Gaziosmanpaşa, İstanbul (QUBBE LİFE Davet Salonu)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2021 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,
12 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı ve Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Vekaletname 2020 Olağan Genel Kurulu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.



Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926721


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Altın Gr. 454 454 -3,14  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.995 3.070 -17,35  
Yarım 1.447 1.485 -8,39  
Çeyrek 726 743 -4,20  
Gümüş.Ons 25,09 25,12 -0,16  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 -0,05  
B. Petrol 64,20 64,20 1,25  
Seans Raporu 16:12
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