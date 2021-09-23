***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGüneş Enerji Santrali (GES)Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüİzmirAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28.05.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli472.000 USDİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)İşlemler tamamlandığında açıklanacaktırAlım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)İşlemler tamamlandığında açıklanacaktırAlım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlemler tamamlandığında açıklanacaktırAlım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)İşlemler tamamlandığında açıklanacaktırİşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)İşlemler tamamlandığında açıklanacaktırAlım Koşullarıİşlemler tamamlandığında açıklanacaktırİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileriİzmir fabrikamızın elektrik ihtiyacını karşılamak amaçlı ve olumlu etkilemesi beklenmektedir.Karşı TarafEge Solar Teknolojik Çözümler San.Tic.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/05/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİzmir Kemalpaşa fabrikamız çatısı üzerine 1020 kWp (900 kW) gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı projesi onay süreci tamamlanmıştır.Proje kapsamında Çelik Konstrüksiyon montaj işlemleri başlamış ve devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965008BIST